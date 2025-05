De geruchten omtrent de toekomst van Sergio Pérez in F1 beginnen zich nu snel op te volgen. De Mexicaan hoopt op een kans in 2026 en lijkt, mede ook door zijn sponsoren, op veel interesse te kunnen rekenen.

Volgens The Race is niet alleen Cadillac een serieuze optie voor de Mexicaan en zijn management. Ook Alpine zou een optie zijn, zeker nu er naast Pierre Gasly ruimte is voor verbetering. "Pérez zijn vertegenwoordigers zijn echter niet alleen in gesprek met Cadillac. Hij heeft nu een nieuw management en zijn oude geldschieter Carlos Slim Domit (hieronder op de foto met zijn vrouw vorig jaar) is nog steeds bereid Pérez te steunen. Daarom combineerde Slim een bezoek aan de Grand Prix van Miami met besprekingen over Pérez zijn toekomst."

'Kamp Pérez had eind 2024 al contact met Alpine'

Volgens de site zou er zelfs eind 2024 al contact zijn geweest tussen het kamp van Pérez en Flavio Briatore. Briatore heeft nu de touwtjes sinds deze week nog steviger in handen bij het Franse team. "Naar verluidt heeft Pérez zijn kamp eind vorig jaar contact gelegd met Alpine en is er nog een gesprek geweest met Alpine executive advisor Flavio Briatore om te kijken of dat volgend jaar een bestemming voor Pérez zou kunnen zijn. Er wordt aangenomen dat Pérez erg open staat voor dat idee, omdat het duidelijk een concurrerender vooruitzicht zou zijn dan Cadillac, vooral op de korte termijn, wat Pérez moet overwegen aangezien hij volgend jaar in januari 36 wordt."

Alpine open voor Pérez als optie?

Maar hoe staat Alpine tegenover de komst van Pérez? "Hoewel Alpine Pérez niet als een belangrijke kanshebber ziet, lijkt het voorlopig open te staan voor het idee. De prioriteit op korte termijn ligt bij het evalueren van de bestaande coureurs in het team, waarbij Franco Colapinto de komende vijf races Jack Doohan vervangt als onderdeel van dat proces." Ook Ryo Hirakawa en Paul Aron zijn er nog, en zeker die laatste zou fans hebben binnen Alpine.

