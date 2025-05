Er is vaker niet dan wel gewonnen vanaf de pole position in Miami. Charles Leclerc werd in 2022 verslagen door Max Verstappen. Datzelfde overkwam Sergio Pérez in 2023. Max Verstappen won de Sprint in 2024 wel vanaf de pole position, maar verloor de zege in de Grand Prix vervolgens aan Lando Norris. Afgelopen zaterdag lukte het Kimi Antonelli niet om te winnen in de Sprint vanaf de pole. Hoe gaat Verstappen het op deze zondag dan doen?