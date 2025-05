Na een enerverende sprintrace én kwalificatie waarin van alles gebeurde, is er nu eindelijk een korte adempauze en tijd om terug te blikken op hetgeen wat allemaal is gebeurd.

Max Verstappen wist weer alles uit de kast te trekken, of kwam hij met het bewijs dat je nóóit aan de Nederlander mag twijfelen? Hoe dan ook leek hij tijdens de sprintrace nog fors tijd tekort te komen, en door de uiteindelijke penalty na het pitstopincident waarin de coureur in botsing kwam met Kimi Antonelli was de race al helemaal in duigen gevallen. Maar tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami leek de Nederlander geen last te hebben van de slechte sprintrace en trok hij alles uit de kast om op poleposition te mogen starten.

'Zonder incident had Verstappen gewonnen'

Helmut Marko keek terug op het spektakel en gaf zijn kijk op het pitstopincident inclusief de gegeven penalty: "Het was onze fout, en zonder dit incident denk ik dat we een kans hadden om te winnen", spreekt de adviseur vol vertrouwen uit. "Want we waren vier seconden sneller met de slickbanden dan de anderen op regenbanden", aldus de Oostenrijker tegenover Autosport.com. Hiermee leek Marko aan te geven dat de tactische strijd met McLaren gewonnen leek, maar hij dat zo de prullenbak in zag gaan.

Vertrek Wheatley bij Red Bull

"We lagen niet ver achter, en we wonnen vier seconden per ronde, terwijl zij later naar binnen gingen. Met Max hadden we kunnen winnen, daar ben ik van overtuigd", voegt hij er nog aan toe. Daarna liet Marko zich nog uit over het vertrek van Wheatley: "Ik denk dat dat toeval is", reageerde hij op de vraag hoe groot de impact was van het vertrek van de directeur. "We moeten naar de details kijken, maar het zijn altijd verschillende oorzaken geweest. Het was niet steeds dezelfde fout, maar we moeten het onderzoeken en oplossen. Het is een menselijke fout", sluit de 82-jarige af.

