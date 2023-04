Verstappen wint chaotisch spektakelstuk in Australië, kritiek na recordaantal rode vlaggen | GPFans Recap

Vincent Bruins

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd de derde ronde van seizoen 2023 van de Formule 1 verreden. De Grand Prix van Australië op het circuit van Albert Park gaat de geschiedenisboeken in als de race met de meeste rode vlaggen ooit. Max Verstappen was één van de weinigen die uit de problemen bleef, en won voor de tweede keer dit jaar. De Nederlander uitte wel zijn kritiek op niet alleen een actie van Lewis Hamilton, maar ook op de chaos die volgens hem was veroorzaakt door de FIA. Pierre Gasly heeft geluk bij een ongeluk: na teamgenoot Esteban Ocon in de muur te hebben geduwd, is hij niet bestraft en dus mag hij over vier weken toch in actie komen in Azerbeidzjan. Haas protesteerde de uitslag van de race met de hoop er een podiumplaats uit te kunnen slepen. De organisatie van de Grand Prix van Australië werd op het matje geroepen, omdat toeschouwers op het circuit stonden, voordat de race überhaupt voorbij was.

Verstappen wint chaotisch en verwarrend spektakelstuk in Australië na drie rode vlaggen

Max Verstappen heeft de uiterst chaotische Grand Prix van Australië op zijn naam weten te zetten. De race in Melbourne stond bol van spektakel en neutralisaties. Verstappen was één van de weinigen die uit de problemen wist te blijven en dat leverde hem de overwinning op. Lewis Hamilton werd tweede. Fernando Alonso kreeg - na wat discussie aan het einde - de derde plek toegewezen. Er was een recordaantal rode vlag-situaties. De eerste werd veroorzaakt door een flinke crash van Alexander Albon in de openingsfase. De tweede kwam met nog vier ronden te gaan, nadat Kevin Magnussen de muur raakte. De wedstrijdleiding wilde maar al te graag voorkomen dat de race achter de safety car zou finishen, maar bij de laatste herstart crashte bijna de helft van het overgebleven veld en wederom moest de Grand Prix op het circuit van Albert Park stil worden gelegd. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen over moment met Hamilton: "Reglementen geven duidelijk aan wat is toegestaan"

Max Verstappen verschilt van mening met de wedstrijdleiding over het moment dat hij kende met Lewis Hamilton in de openingsronde van de Grand Prix van Australië. Direct na de start moest Verstappen wat wijd gaan om contact met Hamilton te voorkomen in bocht drie. De Nederlander vertelt dat er duidelijk in de reglementen staat wat wel en niet is toegestaan. De wedstrijdleiding achtte geen verder onderzoek noodzakelijk, maar Verstappen heeft een andere kijk op de zaak: "Vanuit mijn oogpunt: ik probeerde contact te vermijden. In de reglementen staat tegenwoordig heel duidelijk wat er is toegestaan als je aan de buitenkant zit, maar dat werd duidelijk niet nageleefd", klinkt het na afloop. "Maar dat is oké, we hadden goede snelheid en we hebben hem alsnog ingehaald. Het is wel iets waar voor de volgende races naar gekeken moet worden." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen kritisch op FIA na rode vlaggen in Australië: "Creëer je zoveel chaos"

Max Verstappen is niet tevreden met het optreden van de wedstrijdleiding tijdens de Grand Prix van Australië. Er werd driemaal met een rode vlag gezwaaid door de FIA en dat was volgens Verstappen compleet overbodig. De Red Bull-coureur is van mening dat het alleen maar voor extra gevaar en chaos zorgt. "Dat (die chaos, red.) creëer je ook als je een safety car naar buiten stuurt die zo langzaam rijdt. Daardoor krijg je geen temperatuur in je banden", zo vertelde hij na afloop van de wedstrijd bij Viaplay. "Je rijdt richting de grid met banden die gewoon twintig graden kouder zijn dan normaal. Dan heb je natuurlijk heel weinig grip bij de start, maar ook bij het remmen", zo wijst hij naar de grote hoeveelheid incidenten. Meer lezen? Klik hier!

Gasly ontloopt schorsing: FIA ziet geen reden voor straf na crash met Ocon

De FIA heeft zich uitgesproken over een mogelijke straf voor Pierre Gasly, die zich verremde bij de herstart tijdens de slotfase van de Grand Prix van Australië en een bocht later met teamgenoot Esteban Ocon in aanraking kwam. De FIA ziet geen reden voor een straf. Daarmee ontloopt de Fransman strafpunten en dus een schorsing voor de volgende race. Jack Doohan was dan zijn vervanger geweest, maar dit is niet nodig. Volgens de FIA is er 'no further action' nodig, omdat het als een 'first lap racing incident' wordt gezien. Aangezien het een herstart was, wordt die ronde gezien als de 'eerste ronde' en dus valt het incident tussen Ocon en Gasly hier ook onder. Meer lezen? Klik hier!

Haas krijgt geen gelijk van FIA: uitslag in Australië blijft staan

De FIA heeft bekendgemaakt dat de voorlopige uitslag van de Grand Prix van Australië blijft zoals deze nu openbaar is gemaakt. Daardoor is de uitslag nu dus definitief. Dit weet het autosportorgaan te melden nadat het protest van Haas, dat de uitslag aanvocht na een hectische race, afgewezen is. Daardoor loopt Nico Hülkenberg een podiumplek mis, iets waar Haas naar op zoek was, nadat het van mening was dat de FIA niet terug had moeten grijpen op de volgorde van vóór de laatste herstart. Toen lag Hülkenberg vierde na crashes van onder meer Fernando Alonso, Lance Stroll, Pierre Gasly en Esteban Ocon, en door een straf van Carlos Sainz was de Duitser dan naar P3 gegaan. Dankzij het herstellen van de volgorde zakte de Duitser echter weer naar P8, iets wat uiteindelijk P7 werd door de straf van Sainz. Volgens Haas had de FIA de volgorde van de 'SC2 line' moeten pakken, maar de wedstrijdleiding heeft volgens de FIA 'volgens de regels' gehandeld. Daarmee is de uitslag definitief. Meer lezen? Klik hier!

FIA verplicht organisatie GP Australië diepgaand onderzoek te starten naar toeschouwers op de baan

Daar waar teams of coureurs zich normaliter mogen verantwoorden voor ongeregeldheden bij de stewards, was het ditmaal de organisatie van de Grand Prix van Australië die op het matje werd geroepen. Er zouden toeschouwers op de baan zijn geweest, voordat de vlag was gevallen op het circuit van Albert Park. De FIA heeft nu geconcludeerd dat de organisatie artikel 12.2.1.h van de International Sporting Code heeft overtreden. Dat betekent dat het de organisatie niet is gelukt om een onveilige situatie te voorkomen. De organisatie heeft de schuld op haar genomen en toegegeven dat de situatie onacceptabel was en dat de consequenties desastreus hadden kunnen zijn. De FIA legt uit welke stappen de organisatie zal moeten nemen. De organisatie van de Australische Grand Prix heeft tot 30 juni de tijd om aan de eisen te voldoen. De FIA World Motor Sport Council zal het incident verder onderzoeken. Meer lezen? Klik hier!