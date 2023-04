Jeen Grievink

Zondag 2 april 2023 09:34 - Laatste update: 09:48

Max Verstappen heeft de uiterst chaotische Grand Prix van Australië op zijn naam weten te zetten. De race in Melbourne stond bol van spektakel, safety cars en rode vlaggen. Verstappen was één van de weinigen die uit de problemen wist te blijven en dat leverde hem de overwinning op. Lewis Hamilton werd tweede. Fernando Alonso kreeg - na wat discussie aan het einde - de derde plek toegewezen.

Verstappen begon de race op Albert Park vanaf pole position, maar wist deze plek niet te verdedigen bij de start. Russel stak in de eerste bocht aan hem voorbij en kort daarna volgde ook Hamilton. Leclerc belandde bij de start in de grindbak, nadat hij werd aangetikt door de Aston Martin van Stroll. Het leverde een safety car-situatie op, waardoor verschillende coureurs naar binnen konden duiken voor een bandenwissel. Bij de herstart wist Russell eenvoudig aan de leiding te blijven, omdat hij bijzonder snel op zijn gas ging. Verstappen kon het tempo echter wel eenvoudig volgen. Maar voordat hij een serieuze aanval in kon zetten, kwam er alweer een tweede safety car.

Tweede safety car én rode vlag na crash Albon

Het ging na enkele ronden mis bij Albon, die de controle over zijn auto verloor, in de muur klapte en door het grind half terug op het asfalt kwam. Hierdoor ontstond er een gevaarlijke situatie en werd de safety car uitgeroepen. Russell greep deze gelegenheid aan om een bandenwissel uit te voeren, maar dit bleek achteraf niet de beste keuze. De safety car werd namelijk omgezet in een rode vlag, waardoor de race tijdelijk volledig stil kwam te liggen. Dit gaf de andere coureurs de mogelijkheid om zonder tijdsverlies van banden te wisselen. Russell verloor hierdoor dus kostbare tijd. Hamilton mocht de 'tweede start' van de wedstrijd vanaf pole position gaan beginnen, met achter hem Verstappen en Alonso.

De auto van Alexander Albon wordt weggehaald

Tegenvallers voor Mercedes

Hamilton kende een goede start en wist Verstappen van zich te houden. De Vries kwam in aanraking met Ocon, kwam met vier wielen los, maar kon zijn race wel vervolgen. Verstappen sloot vervolgens aan achter Hamilton en ging met behulp van de DRS vrij eenvoudig aan de Mercedes voorbij. Er volgde kort daarna nog een klap voor Mercedes: de auto van Russell vatte vlam na een probleem met de motor. Hij moest zijn bolide stilzetten en viel uit. Het leverde kortstondig een virtual safety car op.

Gevechten in het middenveld

Pérez wurmde zich gedurende de wedstrijd langzaam door het veld heen en reed halverwege de wedstrijd al ruimschoots binnen de top tien. Bij De Vries ging het allemaal wat moeizamer, hij bleef hangen in de staart van het veld. In het middenveld werd er volop gevochten, onder meer door de teams van Alpine, Ferrari en McLaren. Ze zaten allen behoorlijk dicht bij elkaar qua tempo.

Uitstekende race voor Red Bull

Het tweede gedeelte van de wedstrijd kwam vooral aan op het managen van de banden. Hierdoor vielen de inhaalacties wat terug en reed men voornamelijk een vrij contante snelheid. Pérez was één van de weinigen die nog probeerde zijn weg verder naar voren te vinden. Met nog zo'n vijftien ronden te gaan, reed hij op de zevende positie. Verstappen ging nog steeds comfortabel aan kop, maar kende wel een momentje aan het einde: hij schoot door, het gras in. Het kostte hem vier seconden, maar hij kon het hebben.

Max Verstappen reed vrijwel de hele wedstrijd aan de leiding

Sensationele slotfase door tweede rode vlag

Vlak voor het einde van de race ging het mis bij Magnussen, die uitviel en de laatste safety car veroorzaakte. De Deen raakte met zijn auto de muur en verloor uiteindelijk zijn achterband. De safety car werd echter al snel omgezet in de tweede rode vlag van vandaag, waardoor we nog een bizarre sprintrace van slechts twee ronden tegemoet gingen. Verstappen begon de tweede herstart vanaf pole, met vlak achter hem Hamilton en Alonso.

Complete chaos bij herstart resultaat in nóg een rode vlag

De herstart was van korte duur, want er ontvouwde zich een enorme chaos. De ene na de andere auto vloog van de baan of crashte in de muur. Na een paar bochten werd dan ook wederom met de rode vlag gezwaaid. Ook De Vries viel uit, evenals de beide Alpine's en Sargeant. Omdat er onvoldoende ronden over bleven om nóg een herstart te doen, kwam de race op deze manier ten einde.

Verstappen wint, tóch een podium voor Alonso

Er werd nog wel één rondje achter de safety car gereden, maar echt geracet werd er niet meer. De opstelling van vóór de laatste herstart - die na de crash van Magnussen - werd gehanteerd, dus dit betekende dat Alonso alsnog op het podium mocht plaatsnemen.

Verstappen won zodoende de Grand Prix van Australië, gevolgd door Hamilton die als tweede coureur het podium mocht betreden. Alonso werd alsnog derde. Sainz kreeg op het einde nog te horen dat hij een vijf seconden tijdstraf opgelegd kreeg.