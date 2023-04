Lars Leeftink

De FIA heeft bekendgemaakt dat de voorlopige uitslag van de Grand Prix van Australië blijft zoals deze nu openbaar is gemaakt. Daardoor is de uitslag nu dus definitief. Dit weet het autosportorgaan te melden nadat het protest van Haas, dat de uitslag aanvocht na een hectische race, afgewezen is.

Daardoor loopt Nico Hülkenberg een podiumplek mis, iets waar Haas naar op zoek was nadat het van mening was dat de FIA niet terug had moeten grijpen op de volgorde van voor de laatste herstart. Toen lag Hulkenberg vierde na crashes van onder meer Fernando Alonso, Lance Stroll, Pierre Gasly en Esteban Ocon, en door een straf van Carlos Sainz was de Duitser dan naar P3 gegaan. Dankzij het herstellen van de volgorde zakte de Duitser echter weer naar P8, iets wat uiteindelijk P7 werd door de straf van Sainz. Volgens Haas had de FIA de volgorde van SC2 line moeten pakken, maar de wedstrijdleiding heeft volgens de FIA 'volgens de regels' gehandeld. Daarmee is de uitslag definitief.

Herstart

De late herstart was ontstaan nadat Haas-coureur Kevin Magnussen met zijn auto tegen de muur was gegaan en zijn band kwijt was geraakt. Veel coureurs waren het niet eens met de rode vlag, maar het zorgde wel voor een sprintrace van twee rondjes. Bij de start ging het echter helemaal fout voor veel coureurs in de top tien, waardoor Hülkenberg dus naar P4 ging en Yuki Tsunoda naar P5 opschoof. De FIA besloot echter bij de volgende herstart, die ervoor zorgde dat de race achter de safety car ten einde kwam, terug te gaan naar de volgorde van voor de chaotische herstart. Daardoor loopt Haas dus flink wat punten mis, net zoals AlphaTauri.