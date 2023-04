Lars Leeftink

Zondag 2 april 2023

De FIA heeft zich uitgesproken over een mogelijke straf voor Pierre Gasly, die zich verremde bij de herstart tijdens de slotfase van de race en een bocht later met teamgenoot Esteban Ocon in aanraking kwam. De FIA ziet geen reden voor een straf.

Daarmee ontloopt de Fransman strafpunten en dus een schorsing voor de volgende race. Jack Doohan was dan zijn vervanger geweest, maar dit is niet nodig. Volgens de FIA is er 'no futher action' nodig omdat het als een 'first lap racing incident' wordt gezien. Aangezien het een herstart was, wordt die ronde gezien als de 'eerste ronde' en dus valt het incident tussen Ocon en Gasly hier ook onder.

Ocon en Gasly

De crash zou er uiteindelijk voor zorgen dat beide coureurs de race niet af konden maken en dure punten verspeelden. Zeker Gasly stond er goed voor en reed de hele race al mee met de auto's van Ferrari, Aston Martin en Mercedes. Voor beide coureurs en het team als geheel dus geen punten na een chaotisch weekend in Melbourne.