Vincent Bruins

Zondag 2 april 2023 15:39 - Laatste update: 15:48

De stewards hadden de organisatie van de Australische Grand Prix op het matje geroepen voor toeschouwers die op de baan zouden zijn geweest voor de finish. De organisatie moest zich verantwoorden tegenover de wedstrijdleiding. Die hebben nu een beslissing gemaakt.

De Grand Prix van Australië was uiteindelijk een race om de vingers bij af te likken. Maar liefst drie rode vlaggen, twee Safety Car-periodes en een enkele Virtual Safety Car-periode kwamen aan bod tijdens de derde ronde van het wereldkampioenschap, die uiteindelijk werd gewonnen door Max Verstappen. Lewis Hamilton zag teamgenoot George Russell met een ploffende motor uitvallen en kwam zelf als tweede over de streep. Aston Martin-coureur Fernando Alonso mocht de derde plek weer innemen, nadat hij in de rondte was getikt in een chaotische, late herstart en stond wederom op het podium.

Overtreding International Sporting Code

Daar waar teams of coureurs zich normaliter mogen verantwoorden voor ongeregeldheden bij de stewards, was het ditmaal de organisatie van de Grand Prix van Australië die op het matje werd geroepen. Er zouden toeschouwers op de baan zijn geweest, voordat de vlag was gevallen op het circuit van Albert Park. De FIA heeft nu geconcludeerd dat de organisatie artikel 12.2.1.h van de International Sporting Code heeft overtreden. Dat betekent dat het de organisatie niet is gelukt om een onveilige situatie te voorkomen.

Onderzoek en plan van aanpak

De organisatie heeft de schuld op haar genomen en toegegeven dat de situatie onacceptabel was en dat de consequenties desastreus hadden kunnen zijn. De FIA legt uit dat de organisatie de volgende stappen zal moeten nemen: er moet een diepgaand onderzoek komen in hoe de toeschouwers op de baan zijn gekomen en hoe de marshals de gestrande auto van Nico Hülkenberg moesten beschermen, en er moet een plan van aanpak komen om deze situatie in de toekomst te voorkomen. Deze zullen naar de FIA worden gestuurd voor eventuele feedback. Tijdens de onderzoeken zullen ook de politie van de staat Victoria, de organisatie van de Formule 1 en de FIA deelnemen aan gesprekken. De organisatie van de Australische Grand Prix heeft tot 30 juni de tijd om aan deze eisen te voldoen. De FIA World Motor Sport Council zal het incident verder onderzoeken.