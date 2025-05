Iedereen behalve Lewis Hamilton is terug de baan opgegaan voor de tweede runs. Opnieuw zien we bijna iedereen op de mediums. De Racing Bulls hebben een nieuw setje van de harde compound tevoorschijn gehaald voor Isack Hadjar en Liam Lawson. Nico Hülkenberg in de Kick Sauber zien we op de softs. We hebben nog 26 minuten te gaan.