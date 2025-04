'Groot nieuws over aanstaande Red Bull-updates', Norris spreekt over mentale problemen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dit weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma en in aanloop naar de race in Florida is er natuurlijk genoeg te zeggen en schrijven over de Formule 1. Zo zouden er in Imola belangrijke updates aan komen voor het team van Red Bull Racing waarmee de Oostenrijkse formatie een stap dichterbij McLaren hoopt te komen. Ondertussen liet Lando Norris zich heel openhartig horen over zijn mentale gezondheid.

'Flexiwings McLaren verhullen hetzelfde probleem waar Red Bull mee kampt'

Het Duitse Auto Motor und Sport ziet dat Lando Norris met dezelfde problemen kampt als Max Verstappen in de RB21. Oscar Piastri weet zich volgens het medium het beste aan te passen, en Verstappen heeft met Yuki Tsunoda iemand met een vergelijkbare rijstijl, waardoor de problemen misschien sneller getackeld kunnen worden.

Lando Norris openhartig over mentale gezondheid: ''Dat is misschien wel mijn grootste overwinning''

Van de buitenkant vrolijk en vriendelijk, maar van binnen zeer kwetsbaar. Het komt dit seizoen wellicht extra 'zichtbaar' naar voren door de wisselvallige prestaties van Lando Norris. Steeds vaker kwam het bericht naar buiten dat hij zou kampen met mentale problemen en depressieve gevoelens. In een openhartig interview met Formula1.com laat hij zich uit over zijn situatie.

Column: FIA-boycot Verstappen heeft consequenties

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Bij de FIA ging het echter andersom. De autosportbond maakte eerst een 'rare sprong' en zitten nu 'in het nauw'. Dit heeft alles te maken met aanscherpingen van de regels omtrent wangedrag en schelden. Het heeft geleid tot een heuse golf aan kritiek en een boycot van onder meer Max Verstappen. Er moet nu wat gebeuren of de sport verliest een belangrijk aspect van haar bestaan.

'Red Bull boekt grote progressie met updates die in Imola arriveren'

Red Bull Racing hoopt met het updatepakket dat in Imola arriveert, weer een serieuze uitdaging te vormen voor McLaren. Het Oostenrijkse team heeft op papier ongeveer twee tienden van een seconde winst geboekt, zo meldt Autoracer. De vraag is echter of dat ook daadwerkelijk op het circuit tot uiting komt. Volgens het Italiaanse medium heeft Red Bull theoretisch een winst van twee tienden weten te boeken. Daarbij wordt echter één grote kanttekening geplaatst: de correlatie tussen de windtunnelgegevens en de prestaties op de baan blijft een aandachtspunt.

Herbert: 'Terugkeer Michael Schumacher zou speciaal zijn voor de hele wereld'

Het blijft gissen hoe het gaat met Michael Schumacher, al horen we de laatste maanden wel plotseling steeds meer berichten over de zevenvoudig wereldkampioen en zijn medische situatie. Johnny Herbert is hoopvol om de Duitser op een dag weer in de Formule 1-paddock te zien. "Het is fantastisch nieuws dat Michael Schumacher de helm van Jackie Stewart heeft ondertekend. Het is een prachtig moment. We hebben in jaren niet zoiets emotioneels gezien en hopelijk is het een teken", zo begint hij.

