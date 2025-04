Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Bij de FIA ging het echter andersom. De autosportbond maakte eerst een 'rare sprong' en zitten nu 'in het nauw'. Dit heeft alles te maken met aanscherpingen van de regels omtrent wangedrag en schelden. Het heeft geleid tot een heuse golf aan kritiek en een boycot van onder meer Max Verstappen. Er moet nu wat gebeuren of de sport verliest een belangrijk aspect van haar bestaan.

De ellende begon allemaal afgelopen winter. Terwijl de Formule 1 in een diepe winterslaap verkeerde, kondigde de FIA een controversiële maatregel aan. Het bestuursorgaan liet weten strenger te gaan kijken én handelen na misdragingen van coureurs. Hierbij kijkt men voornamelijk naar wangedrag, beledegingen en schelden. Dit soort aanpassingen aan artikel 12 hebben op sociale media in het verleden al tot veel kritiek geleid, ook omdat ze vaak leiden tot opmerkelijke straffen. De aankondiging van de FIA van de aanscherping van dit reglement kwam vrijwel gelijk met het persbericht van de Formule 1 dat sterrenchef Gordon Ramsay - bekend van zijn pittige scheld- en vloekpartijen - zijn eigen 'F1 Garage'-restaurants zou krijgen in de paddock. Het contrast kon bijna niet groter.

FIA introduceert gigantische straffen bij nieuwe regel

Het nieuwe regelement van de FIA zorgt ervoor dat coureurs boetes en/of puntenaftrek in het kampioenschap kunnen krijgen als zij zich niet houden aan de richtlijnen, welke als volgt staan omschreven: 'het algemene gebruik van taal (geschreven of verbaal), gebaren en/of tekens die aanstootgevend, beledigend, grof, brutaal of lomp zijn en waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht of aangenomen dat ze beledigend of grof zijn of kwetsend, vernederend of ongepast zijn', 'aanvallen (ellebogen geven, schoppen, slaan, enz.)' en 'aanzetten tot een van bovenstaande handelingen'. Overtreed je dit reglement, dan mag je direct tienduizenden euro's aftikken. Ga je drie keer in de fout, dan gaat je boete ver over de ton heen, krijg je een voorwaardelijke schorsing van een maand en puntenaftrek in het kampioenschap. Je draait nog net niet de gevangenis in voor het gebruik van het woordje fuck.

Verstappen krijgt taakstraf van FIA voor woordje "fucked"

Verstappen was één van de eersten die ten prooi viel aan het gedachtengoed van de FIA. In Singapore zei de Red Bull-coureur dat zijn auto "fucked" was. Het gebeurde tijdens een persconferentie - het floepte eruit. De stewards sprongen als een leeuw op haar prooi en gaven Verstappen een uiterst controversiële taakstraf - die hij heeft ingelost tijdens het FIA-gala in Rwanda. Vanaf dat moment stond de wereld van de autosport op scherp. Verschillende coureurs, binnen en buiten de Formule 1, deden er alles aan om maar niet in de problemen te komen. Charles Leclerc ging in de fout en liet zich het F-woord ontvallen, maar omdat hij direct z'n excuses aanbood, kreeg hij 'slechts' een straf van 10.000 euro, waarvan 5000 voorwaardelijk. "Oh nee, ik wil me niet bij Max voegen!", zo grapte de Ferrari-coureur nog toen hij zich realiseerde dat hij een fout was begaan.

Verstappen neemt voortouw in boycot tegen FIA

Sindsdien is de ellende losgebarsten. Verstappen nam het voortouw in een boycot jegens de FIA. De Red Bull-coureur en regerend F1-wereldkampioen koos ervoor tijdens de officiële mediamomenten van de FIA weinig tot niets meer te zeggen. Ook in andere raceklassen, waaronder het World Rally Championship, werd het voorbeeld van Verstappen gevolgd. Coureurs hadden het gevoel dat hun woorden te veel op een weegschaal werden gelegd en besloten daarom maar om uit voorzorg niets meer te zeggen. Het resulteerde in saaie, weinigzeggende persmomenten. Ondertussen gingen er uit de coureursvakbonden brieven richting de FIA met het verzoek om de regels aan te passen, maar tot dusver werd daar nog geen gehoor aan gegeven, al heeft de FIA wel iets meer tekst en uitleg gegeven over wanneer er met de stok wordt geslagen.

F1 riskeert coureurs én bestaansrecht te verliezen door FIA

De FIA voelde zich genoodzaakt in te grijpen, want als coureurs niets meer zeggen in de media, is er weinig om over te schrijven, krijgt de sport minder aandacht en neemt de interesse van het publiek af. Als Verstappen woedend is over iets wat er gebeurd is tijdens de race, dan willen we ongefilterd horen waarom. Als fan van de sport wil je de emoties zien, horen en voelen. Je wil je kunnen inleven in de coureur, je kunnen identificeren. Een kijkje krijgen in het brein van de man die zojuist met 300km/h zijn leven heeft geriskeerd om een overwinning te behalen. Maar als de sterren van de sport hun mening en emoties niet meer de vrije loop kunnen laten, dan verliest de F1 een groot deel van haar bestaansrecht. Om nog maar te zwijgen over de dreiging dat de verschillende raceklassen misschien ook coureurs verliezen. Verstappen heeft al aangegeven aan plezier te hebben verloren sinds er zoveel aan de reglementen is veranderd.

Verstappen maakt wederom statement in Djedda

In een verklaring liet de FIA eerder al weten dat er onderscheid gemaakt werd in het taalgebruik tijdens races en interviews. De Formule 1-coureurs kregen hierdoor wat ademruimte met betrekking tot hun interactie op de boordradio. Volledige vrijheid kregen ze echter niet, want een verbale uithaal richting een persoon kon alsnog een straf opleveren. Deze opheldering bleek uiteindelijk niet voldoende om het vuur te doven, zo bleek wel tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Verstappen was woedend over de tijdstraf die hij opgelegd kreeg na een incident bij de start. Na afloop kwam de stoom uit z'n oren, maar Verstappen durfde er geen woorden aan vuil te maken bij de pers, uit angst voor een straf. Hij kon zijn ongezouten mening niet geven, al was deze van zijn gezicht wel af te lezen. Het statement van Verstappen werd ook grotendeels gevolgd in de rallywereld, waar coureurs direct na afloop van een rallyproef zich bij de interviews beperkten tot een paar woorden.

Ook rallycoureurs volgen 'zwijgvoorbeeld' van Verstappen

De inmiddels beruchte Appendix B van de internationale sporting code staat zodoende des te meer onder druk. De autosport dreigt haar coureurs, charme en bestaansrecht te verliezen als de FIA niet ingrijpt. De autosportbond zit daarom dusdanig in het nauw, dat vasthouden aan dit omstreden reglement onhaalbaar lijkt. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft daarom de deur alvast voorzichtig op een kier gezet op social media.

FIA-president Ben Sulayem zet deur open voor regelwijziging

Op Instagram schreef hij: "Als voormalig rallycoureur begrijp ik de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd beter dan de meesten. Appendix B is een essentieel onderdeel van de internationale sporting code en speelt een centrale rol in het toegankelijk houden van de sport voor onze gehele sportfamilie. Mensen maken de regels en mensen kunnen de regels verbeteren. Dit principe van voortdurende verbetering is iets waar ik altijd in heb geloofd en het vormt de kern van alles wat we doen bij de FIA." Met name het stukje waarin hij spreekt over 'mensen maken de regels en mensen kunnen de regels verbeteren', geeft Ben Sulayem aan dat er mogelijk gekeken gaat worden naar aanpassingen aan het reglement.

Er gaan consequenties zijn - linksom of rechtsom

En dat zal ook wel moeten. Verstappen is hét voorbeeld, in meerdere opzichten, dat de huidige regelgeving de sport en haar coureurs kapot maakt. Nu ook andere coureurs het voorbeeld van de Nederlander volgen, komt de FIA steeds meer onder druk te staan. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en het is uiterst gevaarlijk om hier beperkingen in op te leggen. Consequenties zijn onvermijdelijk - linksom of rechtsom. En laten we eerlijk zijn: de Formule 1 heeft al tientallen jaren woordjes als fuck en shit overleefd. Dat kunnen we nog wel een paar jaar rekken, nietwaar?