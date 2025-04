Van de buitenkant vrolijk en vriendelijk, maar van binnen zeer kwetsbaar. Het komt dit seizoen wellicht extra ‘zichtbaar’ naar voren door de wisselvallige prestaties van Lando Norris. Steeds vaker kwam het bericht naar buiten dat hij zou kampen met mentale problemen en depressieve gevoelens. In een openhartig interview met Formula1.com laat hij zich uit over zijn situatie.

Na de Grand Prix van Saoedi-Arabië moest Norris zijn leiding in het kampioenschap afstaan aan teamgenoot Oscar Piastri. Dat was het gevolg van een crash tijdens de kwalificatie in Q3, waardoor hij geen tijd kon neerzetten. De Britse coureur oogt dit seizoen wisselvallig en sprak zich steeds vaker uit over wat hem dwarszit. Zo zei hij na de GP van Bahrein: "Ik heb nog nooit in een Formule 1-auto gereden, althans, zo voelt het."

Artikel gaat verder onder video

Gedachtes werken als sluipmoordenaar

Norris blikt terug op een hectische periode: "Ik was altijd veel te streng voor mezelf", zegt hij. "Als ik geen perfecte ronde reed of als het weekend tegenviel, dan gaf ik mezelf daar keihard de schuld van. Dat vrat aan me, zonder dat iemand het echt zag." De 25-jarige coureur dacht eerst dat dit 'er gewoon bij hoorde', maar ondertussen was het een gedachte die als sluipmoordenaar speelde: "Je denkt: het hoort erbij. Maar ondertussen raak je jezelf kwijt. Ik had geen balans meer tussen werk en ontspanning. Alles draaide om presteren, altijd maar beter willen zijn. En als dat niet lukte, voelde ik me zwak."

Hulp met psycholoog

Norris voelde aan zichzelf dat hij wat aan de situatie moest veranderen. Uiteindelijk besloot hij om hulp te zoeken bij een psycholoog om zo het gesprek aan te gaan, iets wat hem heeft geholpen: "Ik heb geleerd dat het oké is om niet altijd sterk te zijn. Praten helpt. En ik weet nu dat ik niet alleen ben." Vervolgens geeft hij aan het belangrijk is om deze stap te zetten en dus moedigt hij iedereen aan om hulp te zoeken als het tegenzit: "Mentale gezondheid is net zo belangrijk als fysieke fitheid. Zeker in een sport waar de druk zo groot is." Na hulpvolle gesprekken merkt de coureur van McLaren dat het beter gaat, persoonlijk en sportief: "Ik geniet meer van het racen, maar ook van het leven eromheen. Dat is misschien wel mijn grootste overwinning."

Gerelateerd