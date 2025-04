Het Duitse Auto Motor und Sport ziet dat Lando Norris met dezelfde problemen kampt als Max Verstappen in de RB21. Oscar Piastri weet zich volgens het medium het beste aan te passen, en Verstappen heeft met Yuki Tsunoda iemand met een vergelijkbare rijstijl, waardoor de problemen misschien sneller getackeld kunnen worden.

Verstappen heeft in 2024 en 2025 diverse keren de problemen van de Red Bull-wagens blootgelegd. De Nederlander omschreef het simpelweg als een gebrek aan communicatie tussen de voorkant en de achterkant van de wagen. Dat merkt de viervoudig wereldkampioen vooral in medium-snelle bochten. Tijdens de Grand Prix van Spanje in 2023 bracht het team een grote update uit, waarbij Verstappen merkte dat de achterkant van de wagen vrij ‘licht’ werd bij het insturen van een bocht. De voorkant verviel vervolgens in onderstuur.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull en McLaren vinden veel downforce, maar wel tegen een prijs

Het technische probleem is dat de vooras van de RB21 vrij direct moet reageren op de stuurbewegingen van Verstappen. Het talent van de Nederlander kan dan vaak de achterkant opvangen, of Verstappen speelt met het gaspedaal om de auto te roteren. AMuS wijst op de neiging tot overstuur, die daarmee binnen de perken blijft. Het grote probleem nu is echter de hoge mate van neerwaartse druk in 2025. Daardoor is het niet altijd mogelijk om de wagen zo af te stellen dat de stabiliteit behouden blijft.

MCL39 en RB21 hebben vergelijkbare problemen

Norris ervaart volgens het medium dezelfde problemen in de MCL39. De wagen is uiteraard een flinke stap vooruit vergeleken met de MCL38, maar Norris heeft al aangegeven dat de bolide niet helemaal bij zijn rijstijl past. Het grote verschil met Red Bull is echter dat de McLaren wordt verbeterd, vooral op het gebied van bestuurbaarheid. Bij McLaren wordt dit minder verwacht, aangezien teamgenoot Oscar Piastri wél het maximale uit de MCL39 weet te halen.

Impact TD018

Red Bull wacht op de Grand Prix van Spanje, want vanaf dat moment geldt een strengere testmethode voor flexibele vleugels. Het medium is ervan overtuigd dat deze richtlijn de problemen voor McLaren nog verder zal vergroten. "Om de neerwaartse druk in snelle bochten naar achteren te verplaatsen, zou de voorvleugel onder belasting meer moeten doorbuigen dan momenteel mogelijk of toegestaan is. Dit zou met de nieuwe regels vanaf de Grand Prix van Spanje voor sommigen een nog groter probleem kunnen worden," zo verwacht AMuS.

Gerelateerd