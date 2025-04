Red Bull Racing hoopt met het updatepakket dat in Imola arriveert, weer een serieuze uitdaging te vormen voor McLaren. Het Oostenrijkse team heeft op papier ongeveer twee tienden van een seconde winst geboekt, zo meldt Autoracer. De vraag is echter of dat ook daadwerkelijk op het circuit tot uiting komt.

De RB21 blijkt een wispelturige wagen te zijn. Als de omstandigheden goed zijn, komt de wagen tot leven, zoals te zien was in Japan en Djedda. Toch heeft het raceweekend in Bahrein aangetoond dat Verstappen en Tsunoda het moeilijk hebben om aansluiting bij McLaren te vinden wanneer het juiste werkvenster nog niet is gevonden.

Tijdwinst geboekt in windtunnel

Volgens het Italiaanse medium heeft Red Bull theoretisch een winst van twee tienden weten te boeken. Daarbij wordt echter één grote kanttekening geplaatst: de correlatie tussen de windtunnelgegevens en de prestaties op de baan blijft een aandachtspunt. De winst op papier wordt dus niet altijd op het circuit gerealiseerd. Wel heeft Verstappens race-engineer, Gianpiero Lambiase, de updates nauwlettend gevolgd en technische input geleverd over de verbeteringen.

Achterstand op Piastri nog te overzien

Hoewel Verstappen op dit moment niet over het materiaal beschikt om een serieuze uitdager voor de wereldtitel te zijn, bedraagt zijn achterstand op klassementsleider Oscar Piastri slechts twaalf punten. Lando Norris, de nummer twee, heeft momenteel twee punten meer dan de viervoudig wereldkampioen. In het constructeursklassement voert McLaren de ranglijst aan met 188 punten. Mercedes volgt op gepaste afstand met 111 punten op de tweede plaats, terwijl Red Bull momenteel derde staat met 89 verzamelde punten.

