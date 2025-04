De FIA wil toch iets gaan doen aan de vonkenregen die gecreëerd wordt door de afslijtende skidblocks onder de Formule 1-wagens. De internationale autosportbond overweegt een ander materiaal, waardoor het geknetter achter de wagens vermoedelijk zal verdwijnen, zo meldt Auto Motor und Sport.

Afgelopen maand kregen we tijdens de Grand Prix van Japan het bijzondere tafereel van de bermbrandjes te zien. In 2024 gebeurde het ook al in China, maar tijdens de laatste editie in Suzuka was het kurkdroog, en die combinatie met de vonken zorgde voor een vlammetje hier en daar. De sessies stonden kortstondig stil, en de FIA heeft zich tot experts gewend om het probleem op te lossen.

Ander materiaal

De vonken onder de wagens worden gecreëerd door de wrijving van de skidblocks, die van titanium zijn gemaakt. Dit materiaal is licht, maar enorm sterk. De vonken kunnen echter naast de baan terechtkomen, en in combinatie met droog gras zorgen ze hier en daar voor een brandje. Eén van de oplossingen die de FIA, afgelopen donderdag tijdens de F1-commissie, heeft besproken, is het kiezen voor ander materiaal. Welk materiaal de autobond overweegt, is niet duidelijk, maar het moet minder lang nagloeien dan de huidige titanium skidblocks.

Red flag deployed 🔴



A small grass fire beside the circuit is currently being extinguished#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/OomAusRYH5 — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

