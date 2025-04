'Red Bull Racing volgend jaar in de middenmoot', Jos Verstappen pakt rallyzege in België | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dit weekend stond er geen Grand Prix op het programma, maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuws rondom de Formule 1 is. Zo waren er onder meer uitspraken van Guenther Steiner, Johnny Herbert en Juan Pablo Montoya. Bovendien was er leuk nieuws rondom Jos Verstappen, die de overwinning wist te pakken tijdens de Rally van Wallonië.

Hamilton kent ook weer problemen bij Ferrari: deur op een kier voor Verstappen?

Lewis Hamilton kende in de vorige tijdperken van F1 enorm veel succes en werd eigenlijk met Michael Schumacher de meest succesvolle coureur ooit in de koningsklasse. Sinds 2022 wil het echter niet vlotten, bij zowel Mercedes als nu bij Ferrari voorlopig niet. Opent dit de deur voor een potentieel nieuwe optie voor Max Verstappen voor 2026 of 2027? Meer lezen over de problemen van Lewis Hamilton? Klik hier!

Steiner kraakt Vowles na Verstappen-kritiek: "Max geeft alles om je beter te maken"

Guenther Steiner heeft gereageerd op de kritiek van James Vowles op Max Verstappen. De teambaas van Williams stelde dat Verstappen, hoe goed hij ook is, ook nadelen met zich meebrengt voor een team. Hij vroeg zich onder meer af of Verstappen en George Russell wel samen zouden kunnen werken bij Mercedes. "Iedereen die het wereldkampioenschap wil winnen, kan leven met de nadelen van Verstappen", zo stelt Steiner. Hij wijst onder meer naar Verstappen zijn vermogen om het team te motiveren, zelfs na meerdere kampioenschappen." Meer lezen over Guenther Steiner zijn uitspraken? Klik hier!

Herbert waarschuwt: 'Norris kan mogelijk hetzelfde pad bewandelen als Ricciardo'

Het team van McLaren heeft met Oscar Piastri en Lando Norris twee uitstekende coureurs, die flink aan elkaar gewaagd zouden kunnen zijn. Johnny Herbert sluit niet uit dat op een gegeven moment één van de twee rijders vertrekt als de ander niet verslagen kan worden. "Er is altijd een kans dat Lando Norris of Oscar Piastri McLaren verlaat vanwege de rivaliteit, maar zouden ze een goede combinatie willen laten lopen? Daniel Ricciardo verliet Red Bull vanwege de opkomst van Max Verstappen en waagde een kans bij Renault", zo zegt hij onder meer. Meer lezen over Johnny Herbert zijn uitspraken? Klik hier!

Jos Verstappen pakt na pech bij koploper zege in Rally van Wallonië

Jos Verstappen heeft zondag de Rally van Wallonië op zijn naam te schrijven. De Nederlander leek lange tijd niet verder te komen dan de tweede plek, maar na pech bij de koploper pakten hij en Renaud Jamoul in hun Skoda Fabia RS Rally 2 toch de zege. Bij ons liep alles perfect. We zijn zeer tevreden met de progressie die we maken, de notes en onze gravel crew. Iedereen is perfect op elkaar ingespeeld. Ik ben erg tevreden", zo jubelt hij. Meer lezen over Jos Verstappen zijn rallyzege? Klik hier!

Montoya waarschuwt dat Red Bull in 2026 mogelijk in de middenmoot rijdt

Juan Pablo Montoya maakt zich zorgen over de toekomst van Red Bull in de Formule 1. De voormalig coureur waarschuwt dat het team mogelijk in de middenmoot zal belanden wanneer het in 2026 overstapt naar een nieuwe motorleverancier. Een uitspraak die met name van groot belang zou kunnen zijn voor Max Verstappen. Meer lezen over Juan Pablo Montoya zijn uitspraken? Klik hier!

