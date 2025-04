Het team van McLaren heeft met Oscar Piastri en Lando Norris twee uitstekende coureurs, die flink aan elkaar gewaagd zouden kunnen zijn. Johnny Herbert sluit niet uit dat op een gegeven moment één van de twee rijders vertrekt als de ander niet verslagen kan worden.

Het is tot nu toe een seizoen om van te dromen voor de nog altijd pas 24-jarige Piastri. De Aussie gold natuurlijk al in zijn jeugdjaren als een gigantisch talent en nadat hij de rug toekeerde richting Alpine en koos voor McLaren, beleeft hij nu zijn regelrechte doorbraak. Hij heeft in de papayagekleurde bolide te afgelopen jaren ervaring op mogen doen op het hoogste toneel en lijkt nu op het punt gekomen te zijn om te kunnen vechten voor een wereldkampioenschap. Na zijn zege in Djedda, waar hij Verstappen aftroefde bij de start, prijkt zijn naam trots bovenaan het wereldkampioenschap.

Bij Norris is het allemaal op dit moment een stuk anders. De Brit lijkt zonder veel vertrouwen rond te rijden en liet zich gaan in Bahrein na een teleurstellende kwalificatie. Het wordt interessant om te zien hoe het bij het team van McLaren gaat ontwikkelen als Norris zijn vorm weer weet te vinden en de strijd aangaat met Piastri. Herbert verwacht in dat geval dat er uiteindelijk iemand weg zal moeten gaan bij McLaren: "Er is altijd een kans dat Lando Norris of Oscar Piastri McLaren verlaat vanwege de rivaliteit, maar zouden ze een goede combinatie willen laten lopen? Daniel Ricciardo verliet Red Bull vanwege de opkomst van Max Verstappen en waagde een kans bij Renault", zo vertelt hij tegenover CoinCasino.

Meer vertrouwen

Herbert vervolgt: "Er zal een moment komen waarop McLaren ervoor kiest om één van de coureurs het voordeel te geven, het is onmogelijk om het gelijk te houden. Er zal meer vertrouwen worden gegeven aan de ene coureur die de andere overtreft, hopelijk is dat een les die we van vorig seizoen hebben geleerd. Piastri lijkt momenteel zijn eigen lot in handen te hebben en heeft de overhand. Zou Norris hetzelfde pad kunnen bewandelen als Ricciardo? Wellicht... maar waarom zou hij dat doen? Hij is snel genoeg om Oscar te verslaan voor dit kampioenschap, het zal hard werken worden voor beiden.

