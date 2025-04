In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam Johnny Herbert op koningsdag naar buiten met het idee dat Aston Martin voor Max Verstappen een realistische optie is als ze genoeg geld hebben, sprak Peter Windsor zijn steun uit richting Christian Horner, ging Helmut Marko in op wat mensen van Red Bull mogen verwachten in Miami en ging Sky Sports in op de geruchten omtrent een mogelijke ruil tussen Mercedes en Red Bull omtrent George Russell en Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 26 april.

Windsor over steun Verstappen vanuit Horner: "Dat gaat zijn reputatie niet beschadigen"

Peter Windsor heeft zich uitgesproken over de manier waarop Christian Horner als teambaas omgaat met zijn coureur Max Verstappen bij Red Bull Racing. In een livestream op zijn YouTube-kanaal ging Windsor in op de situatie in Saoedi-Arabië en benadrukte hij dat Horner het goed heeft gedaan door Verstappen te kalmeren in plaats van te veroordelen of juist te steunen. Meer lezen over wat Windsor te zeggen had over Horner en Verstappen? Klik hier!

Mol en Winkelman over reglementen 2026: 'Iemand gesproken van motorafdeling F1-team'

Olav Mol en Rick Winkelman hebben informatie gedeeld over wat er nou allemaal gaande is de laatste weken rondom de motoreglementen van 2026 in F1 en eventuele veranderingen die op komst zijn na een vergadering van de F1 Commission waarin duidelijk werd dat de V10-motoren niet terug gaan komen. Andere veranderingen lijken op korte termijn wel op komst. Meer lezen over wat Mol en Winkelman te zeggen hadden over de reglementen van 2026 en de laatste ontwikkelingen? Klik hier!

'Als Saoedi-Arabië zich gaat bemoeien met Aston Martin, wordt Verstappen interessant'

Johnny Herbert stel dat Max Verstappen en Aston Martin 'erg interessant' gaat worden als investeerders vanuit Saoedi-Arabië zich ermee gaan bemoeien nadat het team al Honda als motorleverancier en Adrian Newey als ontwerper binnen heeft gehaald. Meer lezen over wat Herbert te zeggen had over de toekomst van Verstappen en Aston Martin? Klik hier!

Sky Sports over mogelijke coureursruil Verstappen en Russell: 'Daar lijkt het nu op'

De geruchten over een ruil tussen Max Verstappen en George Russell, momenteel coureurs bij Red Bull Racing en Mercedes, worden de laatste tijd steeds hardnekkiger omdat allebei onzeker zijn over hun toekomst. Bij Sky Sports hebben ze meer informatie. Meer lezen over wat Sky Sports te melden had over de laatste geruchten omtrent een ruil tussen Verstappen en Russell? Klik hier!

Marko voorzichtig over GP Miami: 'Daarom is het een voordeel voor McLaren'

Volgens Helmut Marko moeten Max Verstappen en Red Bull Racing nog een raceweekend geduldig zijn. De Oostenrijker heeft geen hoge verwachtingen van de F1 Grand Prix van Miami die volgende week op het programma staat. Meer lezen over wat Marko te zeggen heeft over de verwachtingen rondom het raceweekend in Miami voor Verstappen en Marko? Klik hier!

