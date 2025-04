Jaime Alguersuari heeft zijn mening gegeven over de toekomst van Lewis Hamilton bij Ferrari. In de podcast The After Lap voorspelt hij dat de zevenvoudig wereldkampioen uiteindelijk zijn koffers zal pakken, omdat Ferrari volgens hem geen winnend team is. Alguersuari's woorden zijn geen goede voorspelling voor de huidige situatie van de Brit bij de Italiaanse renstal.

De coureur uit Stevenage, die zijn carrière bij Ferrari begon nadat hij overstapte van Mercedes, heeft nog niet de gewenste resultaten weten te behalen. Hoewel hij de Sprint in China vanaf pole wist te winnen, slaagde hij er nog niet in een Grand Prix voor teamgenoot Charles Leclerc te finishen. In Bahrein en Saoedi-Arabië kwam hij ver achterop. De Brit sprak dan ook al van "geen oplossing" en kondigde aan dat het een "pijnlijk" seizoen zou worden. Ook Red Bull-senior adviseur Helmut Marko maakte zich al zorgen over de situatie en ziet een "wanhopige" Hamilton, die hoopt op betere prestaties met de nieuwe F1-regels in 2026.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton bij Ferrari geen winnend team

Alguersuari wijst de Scuderia erop dat ze al een lange tijd niet meer winnen in de Formule 1. Hun laatste constructeurskampioenschap dateert van 2008 en de laatste coureurstitel is van Kimi Raikkonen in 2007. "Ferrari is niet een winnend team. Ze hebben niet gewonnen sinds 2008", zo klinkt het. Geen bemoedigende woorden voor de ervaren coureur, die het nog maar moet zien dat Hamilton de Italiaanse grootmacht weer terug naar de top kan brengen.

Algersuari ziet Hamilton wel vertrekken bij Ferrari

Vasseur denkt dan ook dat het na 2025 of 2026 wel eens voorbij kan zijn. “Ik heb het gevoel dat Hamilton gaat vertrekken. Ik weet niet waarom ik een risico neem door dit te zeggen, maar ik heb het gevoel dat zijn tijd voorbij is. Dat hij al veel gewonnen heeft, dat hij alles al gewonnen heeft en dat hij zegt: ‘Oké, ik ben naar Ferrari gegaan om te proberen en te zien wat er in 2026 gebeurt.’”

