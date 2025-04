Gabriel Bortoleto kon geen ronden rijden tijdens de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Kick Sauber ontdekte een groot probleem tussen de twee vrijdagsessies en de groen-zwarte bolide kon niet op tijd gerepareerd worden. De wagen van de Braziliaan moest compleet gestript worden en uiteindelijk is ervoor gekozen om een nieuw chassis in te zetten.

Vlak voor aanvang van VT2, de meest representatieve sessie voor de kwalificatie, kwam Kick Sauber met het bericht naar buiten dat hun rookie niet in actie zou komen. Er was namelijk een brandstoflek ontdekt bij Bortoleto. De brandstoftank zit zover mogelijk verstopt binnenin de bolide, omdat dat zo veilig mogelijk is, maar dat maakt het ook lastig om te repareren. De Zwitserse formatie besloot om alle onderdelen van de auto te halen en een nieuw chassis te gebruiken, of zoals dat in de Formule 1 heet een nieuwe survival cell. De FIA heeft dit goedgekeurd onder leiding van Jo Bauer van de technische afdeling van de internationale autosportbond. Aan de andere kant van de Kick Sauber-garage maakte Nico Hülkenberg een veel betere vrijdagavond mee met P9 als eindresultaat in de tweede training.

Op tijd repareren bleek onmogelijk

"Dit is zeker niet ideaal, al helemaal niet op een hogesnelheidscircuit als dit. Volgens mij is dit het een na snelste circuit in het kampioenschap", begon Bortoleto tegenover de aanwezige media in Saoedi-Arabië. "Het is voor mij voor het eerst dat ik hier met een Formule 1-auto rij, dus natuurlijk is het frustrerend. Maar het team kon hier ook niks aan doen. Het is gewoon iets dat kan gebeuren. Gelukkig had het team het wel meteen door na VT1. We hebben nog geprobeerd het op tijd te repareren, maar dat bleek onmogelijk. Helaas kunnen wij niet in actie komen, maar het is wel mooi om Nico op de negende positie te zien."

Omdat het nieuwe chassis gereed is voor de kwalificatie, zal het geen gridstraf opleveren voor Bortoleto.

