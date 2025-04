Met nog drie minuten te gaan, beginnen de tweede runs. Even voor het overzicht: Piastri heeft de voorlopige pole position in handen met een 1:30.233. Daarachter vinden we Russell terug en Lando Norris staat op P3. Daarachter staan Leclerc, Tsunoda, Gasly, Sainz, Verstappen. Antonelli en Hamilton sluiten de top tien af en beide mannen hebben geen tijd achter hun naam staan.