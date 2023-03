Brian Van Hinthum

Vrijdag 31 maart 2023 11:15

George Russell liet er begin dit weekend geen gras over groeien toen hem gevraagd werd naar de ietwat opmerkelijke opmerkingen die Lewis Hamilton over Russell zijn 'geluk' tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië maakte. De jonge Brit beet van zich af en kreeg onder meer bijval van Karun Chandhok. Collega Jenson Button schaart zich juist in kamp-Hamilton.

Hamilton verklaarde na afloop van de race in Djedda waarom hij Russell niet wist te passeren en dat leverde een aantal opmerkelijke quotes op. "De strategie werkte niet echt goed voor mij. De set-up was een beetje verkeerd. Met George zijn set-up was ik ook een stuk beter gefinisht. Er was een 50/50-keuze. Ik ging voor de ene weg en hij voor de andere. Zoals wel vaker was zijn keuze de verkeerde, maar pakte het toch goed uit", liet Hamilton opmerkelijk genoeg optekenen. "Ik kon daardoor alleen zijn snelheid bijhouden en niet sneller zijn."

Frictie bij Mercedes?

Begin van het weekend kreeg Russell in Melbourne het verzoek om te reageren op de woorden van zijn teamgenoot en daaruit bleken de eerste minimale scheurtjes binnen Mercedes te ontstaan. De jonge Brit schilderde de opmerkingen namelijk af als onzin. "Ik denk dat er helemaal geen geluk bij komt kijken. Ik denk dat het allemaal draait om de voorbereiding die je erin stop voor een evenement. Na de veranderingen die we na de trainingen maakten, wist ik dat we de juiste kant op gingen. Ik geloofde dat het de betere keuze ging zijn dan de set-up waar Lewis voor wilde gaan", liet hij optekenen.

Button steunt Hamilton

Daar waar Sky Sports-analist Chandhok zich achter Russell schaarde, kiest collega Button nu de kant van Hamilton. "Alles wat ik kan zeggen, is dat het heel leuk is om naar te kijken. Daar stopt het niet bij. Het zijn twee hele competitieve coureurs. Russell was vorig jaar een enorme teamspeler, wat logisch is tijdens je eerste jaar. Nu beginnen de zaken serieus tussen hen te worden. Ze hebben een auto die nog niet helemaal is waar ze willen, maar ze moeten elkaar verslaan. George deed het goed, maar Lewis zal hier sterker terug komen, daar zijn balans vorige week niet goed was. Misschien had hij [Hamilton] gelijk. Misschien had George inderdaad wat geluk met de richting van de set-up", besluit hij.