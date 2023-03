Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner is niet blij met de eerste sprintrace die in Bakoe zal gaan plaatsvinden. De Brit maakt zich zorgen over de reserveonderdelen bij een mogelijke crash, want in het eerste weekend in Europa zijn de teams nog bezig met het opbouwen van de voorraden.

Met de budgetcap in het achterhoofd zijn de sprintraces een extra risico op beschadigingen en dus kostbare uitgaven. Horner begrijpt dat de verkorte race voor de fans natuurlijk wel leuk is, maar wijst naar de kosten voor de teams. Tijdens de persconferentie voor de teambazen laat Horner zich over de extra onderdelen uit en hoewel hij van enkele collega's bijval krijgt, ziet Otmar Szafnauer niet echt een probleem.

Beperkt aantal onderdelen

"De realiteit is dat het absoluut belachelijk is om de eerste sprintrace van het jaar te rijden in een straatrace als Azerbeidzjan", zo citeert Motorsport.com de Red Bull-teambaas. Vooral de grote kans op een flinke beschadiging en dus een kostenpost steekt Horner. "Ik denk dat het vanuit het oogpunt van spektakel, vanuit het oogpunt van de fans, waarschijnlijk één van de spannendste sprintraces van het jaar wordt. Vanuit het oogpunt van de kosten is het enige wat je kunt doen, je auto in de prak rijden. En dat kost daar veel geld. Dus één race is genoeg in Baku", zo vindt Horner. Ook Aston Martin-teambaas Mike Krack, geeft toe dat hij wat nerveus kijkt naar de sprintrace in Bakoe.

Uitdaging

Szafnauer wijst naar de pauze die valt na de race in Melbourne, het duurt namelijk drie weken voordat het circus afreist naar de hoofdstad van Azerbeidzjan. "Het leuke is dat we deze drie weken pauze hebben om wat reserveonderdelen te maken om voorbereid te zijn op zowel de sprintrace als de race in Bakoe. Hopelijk komt het allemaal goed en zullen we niet lijden in Miami", zo voorspelt hij. Horner is weliswaar kritisch op de planning, maar wijst ook naar de uitdaging: "Het hoort bij de uitdaging en het hoort bij de taak die we hebben. Hopelijk kunnen we het format voor de komende sprintwedstrijden wat op orde brengen en dat ze wat dynamischer zijn."