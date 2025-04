Max Verstappen en Oscar Piastri moesten zich na afloop van de derde vrije training melden bij de FIA wegens overtredingen in de pitstraat. De stewards hebben zich over de incidenten gebogen en besloten geen straf uit te delen, maar laten daarbij aantekenen dat dit uit coulance is gebeurd en dat bij eenzelfde overtreding later in het weekend wél een sportieve straf kan volgen.

Tijdens de derde vrije training was het meerdere keren vrij druk in de pitstraat. De coureurs kunnen aan het einde van de pitstraat en naast de fast lane hun proefstarts uitvoeren, maar sommigen deden dat op een manier waarbij collega’s werden ingehaald. Inhalen in de pitstraat is echter uit den boze, en hoewel het tijdens de derde vrije training niet op het scherpst van de snede ging, herinnert de FIA de teams aan de regels.

Uitspraak

In het geval van Piastri en Verstappen deelt de FIA een formele waarschuwing aan de coureur, maar ook het team uit voor het niet naleven van de richtlijnen van de wedstrijdleider. "Auto 81 [Piastri] haalde meerdere auto's in terwijl hij in de 'Working Lane' bleef. Uit videobeelden van auto 4 (Lando Norris) bleek echter dat, gezien de locatie van de McLaren-garage, het logisch was om rechtstreeks vanuit de garage naar het gebied voor oefenstarts te rijden. De stewards merken ook op dat de coureur van auto 81 daadwerkelijk een echte oefenstart heeft uitgevoerd en heeft geprobeerd weer aan te sluiten op de positie waar hij zou hebben gereden als hij in de Fast Lane had gereden."

Dit weekend zijn er al vier waarschuwingen uitgedeeld voor het inhalen in de pitstraat en hoewel de FIA er nu ook een waarschuwing voor uitdeelt, laat het optekenen dat er bij toekomstige overtredingen wel een sportieve straf kan volgen.

