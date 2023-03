Brian Van Hinthum

Donderdag 30 maart 2023 17:50

Max Verstappen: Anatomy of a Champion gaat op zondag 2 april in première op Viaplay, een resultaat van de samenwerking die de Nederlander en het streamingplatform eerder vorig jaar aankondigden. Ho-Pin Tung onthult dat er een diepere inkijk op het privéleven van de Verstappens wordt vertoond.

Tweevoudig wereldkampioen Verstappen besloot om in 2022 de samenwerking aan te gaan met Viaplay en vanaf dat moment werken de streamingdienst en de Formule 1-coureur aan een aantal dingen voor de fans. Een van de resultaten hiervan is dus Max Verstappen: Anatomy of a Champion, waarin de Red Bull-coureur op de voet gevolgd wordt in zijn weg naar de tweede wereldtitel in de koningsklasse. Ook wordt er verder ingezoomd op de jeugd van de Limburger én zijn bijzondere band met vader Jos Verstappen.

Het pad van Verstappen

Op woensdag ging in het Koninklijk Theater Tuschinski te Amsterdam de driedelige documentaire in première en Tung was één van de aanwezige toeschouwers in het theater. "Ik vond het heel erg leuk om te zien. Wat ik persoonlijk heel interessant vond, is dat er een inkijkje wordt gegeven in de hele weg die bewandeld is naar waar Max Verstappen vandaag de dag is en de offers die niet alleen Max maar de hele familie Verstappen daarvoor heeft moeten brengen. Je ziet als buitenstaander eigenlijk alleen het gejuich als er een succes wordt behaald. Maar daar gaat een heel traject aan vooraf en dat is wat deze docu laat zien", vertelt hij aan Motorsport.com.

Open en eerlijk

Daarbij komen ook de verhalen van vader Jos, moeder Sophie Kumpen en zusje Victoria Verstappen aan bod, zo weet Tung te vertellen. "Wat ik ook heel mooi vond, is dat het heel oprecht is wat je als kijker te zien krijgt. In de wereld van de autosport is alles vaak heel gepolijst, maar gelukkig is Max vanaf het moment dat hij in de Formule 1 is gekomen altijd zichzelf gebleven en dat is ook in de documentaire goed terug te zien", stelt de analist. "Maar ook de mensen om hem heen zijn erg open. Zo vertelt Jos over de moeilijke tijden in zijn privéleven en zijn Sophie en Victoria heel eerlijk over hoe zij bepaalde momenten hebben beleefd.”"