Max Verstappen zette deze maand zijn Dassault Falcon 900EX te koop. Een Nederlands bedrijf sloot een deal met de coureur van Red Bull Racing en sindsdien is de privéjet in de handen van Exxaero. Zij bieden het vliegtuig nu te huur aan.

De Falcon 900EX met registratie PH-DTF zou in totaal in totaal 6103 vlieguren en 2693 landingen op de teller hebben staan. De Franse jet werd gebouwd in 2008 en was een tijdje in handen van de bekende Virgin-topman Richard Branson. Verstappen kocht het vliegtuig in 2020, maar hij heeft deze in maart 2025 ingeruild voor een groter model. De viervoudig F1-wereldkampioen reist nu met een Dassault Falcon 8X met registratie PH-UTL, waarbij UTL staat voor zijn slogan 'Unleash The Lion'. Dit vliegtuig zou zo'n 53 miljoen euro hebben gekost.

Tienduizenden euro's voor een weekendje weg

De PH-DTF heeft nog steeds dezelfde donkerblauwe en oranje kleuren, al is het logo van de leeuw verwijderd door Exxaero. Het in Eindhoven gevestigde bedrijf biedt de oude privéjet van Verstappen te huur aan. Precieze prijzen voor dit model zijn nog niet bekend, maar we kunnen het wel vergelijken met prijzen van andere vliegtuigen in de vloot van Exxaero.

Wil je bijvoorbeeld de Italiaanse Grand Prix in september bijwonen en wil je de reis maken met een grote privéjet, zoals de 900EX waar 12 à 14 personen in mee kunnen, dan kost een retourtje Amsterdam Schiphol-Milaan Malpensa voor donderdag tot en met zondag €28.300.

Wil je het nog gekker maken door bijvoorbeeld naar de São Paulo Grand Prix te gaan in november, dan kost een retourtje Amsterdam Schiphol-São Paulo Guarulhos €177.550.

