Redactie

Donderdag 30 maart 2023 11:45 - Laatste update: 12:29

Sylvie Meis (44) is amper een paar weken gescheiden van haar man Niclas Castello of ze heeft alweer een nieuwe vlam aan de haak geslagen. Volgens Duitse media heeft de in Nederland geboren blondine haar hart verloren aan auto- en éénmalig Formule 1-coureur Markus Winkelhock (42).

Meis werd met name bekend toen ze een langdurige relatie had met stervoetballer Rafael van der Vaart. Nadat de twee uit elkaar gingen, hield Meis er een turbulent liefdesleven op na. Het lingeriemodel verloor haar hart inmiddels aan verschillende mannen, waaronder Castello, met wie ze ook in het huwelijksbootje stapte. Het bleek wederom geen gelukkig samenzijn, want kortgeleden besloten de twee een punt te zetten achter hun relatie. De inkt op de scheidingspapieren is echter amper droog of Meis wordt alweer in verband gebracht met een nieuwe vlam. Ze zou haar ogen hebben laten vallen op Winkelhock, een 42-jarige Duitse autocoureur die ook eenmalig zijn opwachting maakte in de Formule 1 voor het team van Spyker.

Heeft Sylvie haar hart verloren aan autocoureur Winkelhock?

In Duitsland, waar Meis voornamelijk haar brood verdient, speculeert men inmiddels volop over het nieuwe oogappeltje van de blondine. WunderWelb schrijft dat Meis en Winkelhock elkaar al enige tijd kennen, maar dat ze erg close waren tijdens een campagne voor het modelabel MAC Jenas. "Ze leek zich helemaal op haar gemak te voelen aan zijn zijde en hij kon ook niet stoppen met grijzen. Niet alleen professioneel zitten de twee op dezelfde golflengte, ook privé lijkt Markus Sylvie aardig gevonden te hebben", zo schrijft het Duitse medium.

Winkelhock is naast succesvol coureur ook model en lijkt met zijn profiel goed in het leven van de 44-jarige Meis te passen. "De inwoner van Stuttgart (Winkelhock, red.) lijkt een beetje op de een oudere versie van haar ex-geliefde Bart Willemsen, met wie ze in 2019 vier maanden een relatie had, en is net zo succesvol als atleet als Sylvie's ex-vriend Rafael van der Vaart was", zo valt er te lezen.

Winkelhock maakte eenmaal zijn opwachting voor Spyker F1

Winkelhock is de zoon van de in 1985 verongelukte Formule 1-coureur Manfred Winkelhock. Het racebloed stroomt bij de familie Winkelhock door de aderen, want ook zijn ooms Joachim en Thomas zijn actief in de racerij. Tijdens het seizoen van 2006/07 was Winkelhock testrijder bij het Spyker F1 Team. In de zomer van 2007 mocht hij zijn officiële debuut maken tijdens de Grand Prix van Europa. Hij verving de ontslagen Nederlandse coureur Christian Albers.

Het avontuur in de Formule 1 bleef voor Winkelhock beperkt tot slechts één Grand Prix, omdat Spyker al een overeenkomst had gesloten met Sakon Yamamoto om de laatste races van het jaar te rijden. Winkelhock heeft daarom een bijzonder record in handen. Omdat hij bij zijn debuut lange tijd aan de leiding reed, is hij de enige coureur ooit die slechts één keer deelnam aan de Formule 1 én aan de leiding heeft gestaan.