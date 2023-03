'Jumbo heroverweegt sponsoring Verstappen', Viaplay ziet kopstuk vertrekken | GPFans Recap

Lars Leeftink

Woensdag 29 maart 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam Anthony Davidson met de gedachte dat hij Sergio Pérez het niveau van Max Verstappen wel ziet evenaren, werd duidelijk dat Jumbo het sponsoren van Verstappen en andere sporten gaat heroverwegen, vertrok Peter Nørrelund, Head of Sports bij Viaplay, vrij plotseling en deed David Croft een cynische voorspelling over Red Bull in Australië. Dit is de GPFans Recap van 29 maart.

Davidson over Pérez: "Sergio heeft laten zien dat hij Verstappen kan evenaren"

Anthony Davidson, voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist bij Sky Sports, is van mening dat Sergio Pérez wel degelijk in staat is om het niveau van Max Verstappen aan te tikken. De Brit vraagt zich vooral af of de Mexicaan dit op consistente basis kan doen, iets wat in 2022 niet lukte. Meer lezen? Klik hier!

Peter Nørrelund, Head of Sports bij Viaplay, vertrekt plotseling

Viaplay, sinds 2022 de rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland, heeft Peter Nørrelund uit het niets zien vertrekken. Nørrelund werkte al twintig jaar bij het bedrijf en zorgde er onder meer voor dat de streamingdienst exclusieve rechten bemachtigde voor de Formule 1 in Nederland. Meer lezen? Klik hier!

Croft doet cynische voorspelling GP Australië: "Weet niet waar ik dat vandaan haal"

David Croft, al jaren de Sky Sports F1-commentator, heeft voorspeld dat Verstappen, Pérez en Fernando Alonso ook in Melbourne het podium met elkaar zullen gaan delen. De Brit is wat cynisch en legt bij zijn voorspelling uit dat het misschien 'wat vergezocht is' om zo'n conclusies te trekken. Meer lezen? Klik hier!

'Jumbo heroverweegt sponsoring van Max Verstappen na 2024'

Na veel gedoe rondom topman Frits van Eerd en zijn uiteindelijke vertrek na verdenking van witwassen, is de directie van Jumbo de sportsponsoring van Jumbo aan het heroverwegen. De supermarktketen is op dit moment één van de officiële partners van Max Verstappen, en ook deze deal zou heroverwogen worden. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton denkt terug aan risicovolle overstap: "Mensen zeiden dat het verkeerd was"

Lewis Hamilton heeft momenteel een contract dat afloopt bij Mercedes, maar de Brit zit sinds 2013 bij het team, dat daarmee slechts het tweede team is waarvoor de zevenvoudig wereldkampioen actief is geweest. Het andere team waar Hamilton voor uit is gekomen in de Formule 1, is McLaren. Toen Hamilton bij McLaren reed en de overstap naar Mercedes maakte, werd hij voor gek verklaard. Meer lezen? Klik hier!