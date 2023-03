Lars Leeftink

Viaplay heeft vrij plotseling een klap moeten verwerken. De rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland ziet Peter Nørrelund uit het niets vertrekken. Hierdoor heeft het bedrijf ineens een vacature die ingevuld moet worden.

Dit weet Viaplay in een statement op hun eigen site te melden. Nørrelund was EVP (Executive Vice President) en Head of Sports bij het Zweedse bedrijf en is meer dan twintig jaar actief geweest bij de streamingdienst, ook bij voorganger Modern Times Group (MTG). Nørrelund was erg belangrijk voor de sportcontent van het bedrijf, waar hij hoofdverantwoordelijk was voor de programma's en het verkrijgen van uitzendrechten. Zeker de afgelopen jaren heeft hij ervoor gezorgd dat Viaplay steeds meer exclusieve rechten in handen kreeg en dat het bedrijf uit kon breiden naar andere landen. Hij was een belangrijke partner als rechterhand van CEO Andres Jensen, die nog steeds werkzaam is voor het bedrijf. Er is voor nu geen opvolger aangekondigd door het bedrijf.

Reactie Nørrelund

In het statement van Viaplay staat ook een reactie van Nørrelund: "Ik ben dankbaar dat ik de afgelopen twintig jaar deel heb mogen uitmaken van zo'n geweldige reis. Ik kan me geen sneller bewegend of innovatiever mediabedrijf voorstellen - en de dynamische lanceringen in nieuwe markten in de afgelopen jaren waren de meest opwindende tijd in mijn professionele leven. Nu is het tijd om iets anders te proberen, en ik verlaat Viaplay Sports in goede vorm en klaar voor de volgende fase, met een geweldige portefeuille van rechten en supersterke operationele mensen die ervoor zullen zorgen dat Viaplay altijd in de voorhoede is als het gaat om sport van wereldklasse."

Sport bij Viaplay

Onder Nørrelund kwam het bedrijf ook richting Nederland, waar het sinds 2022 naam maakt als streamingdienst voor verschillende sporten. Zo heeft het sinds 2022 onder meer de Bundesliga, Premier League, verschillende bekertoernooien in Engeland, darten, handbal en nog veel meer in handen heeft. De rechten van de Formule 1 zijn sinds 2022 in handen van Viaplay, dat begin 2022 een rommelige start kende. Veel fans klaagden over problemen met het geluid, het afspelen van sessies, de beeldkwaliteit, het nieuwe commentaarduo of de verschillende analisten en programma's die rondom het raceweekend te zien waren op de streamingsdienst. In 2023 is het seizoen wat dat betreft een stuk rustiger begonnen.

Nørrelund

Het bedrijf besloot wel de kosten van een abonnement omhoog te brengen. Het aantal abonnees steeg begin februari naar 1,2 miljoen, waarbij het aantal tijdens het afgelopen kwartaal met zo'n 200.000 nieuwe abonnees steeg. De kosten voor een abonnement bij Viaplay zijn inmiddels 16 euro per maand, twee euro per maand duurder dan in 2022 en daarvoor. Voor nu zal het bedrijf zich focussen op een opvolger voor Nørrelund.