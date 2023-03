Lars Leeftink

Woensdag 29 maart 2023 17:10 - Laatste update: 18:05

Max Verstappen doorbrak eerder dit seizoen in Bahrein al een matige reeks op het circuit in Sakhir door voor het eerst daar te winnen. Komend weekend staat er in Melbourne wederom een race op het programma waar de Nederlander nog nooit won en geen fantastische historie heeft: de Grand Prix van Australië.

De hoogste finishpositie van Verstappen in Melbourne is een derde plaats, wat vrij uniek is als je kijkt naar alle andere circuits waar Verstappen op gereden heeft in zijn carrière. Het circuit in Bahrein was zo'n andere uitzondering, maar een maand geleden won hij daar voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix. Dit hoopt de Nederlander in Melbourne komend weekend ook te gaan doen, maar de historie voorspelt niet veel goeds.

Toro Rosso (2015 en 2016)

Verstappen maakte zijn debuut in de Formule 1, namens Toro Rosso, in Australië. Tijdens het seizoen 2015 was het de eerste F1-race die Verstappen ooit reed, maar het werd geen succesvolle race. Sterker nog; de Nederlander zou de finish nooit halen. Vanaf P11 leken punten realistisch te zijn, maar de Nederlander viel na 32 rondjes uit met motorproblemen. Een jaar later, in 2016, reed hij wederom in een Toro Rosso op Albert Park. De Nederlander begon vanaf P5 na een fantastische kwalificatie, maar zakte weg tijdens de race. Verstappen kwam als tiende over de streep en veroverde een punt. Toen hij in 2017 voor het eerst met Red Bull naar de Grand Prix van Australië zou afreizen, was er hoop op een beter resultaat.

Red Bull 2017, 2018 en 2019

Dit bleek echter tegen te vallen. In 2017, zijn eerste race op Albert Park in een Red Bull, kwalificeerde de Nederlander zich als vijfde. Tijdens de race zou hij vervolgens de auto's van Mercedes en Ferrari voor moeten laten gaan. Verstappen kwam als vijfde over de streep en scoorde zo tien punten. In 2018 kwalificeerde Verstappen zich in zijn Red Bull als vierde voor de race, maar wederom ging het op zondag fout. De Nederlander zou naar P6 zakken op zondag en daar ook eindigen. Hij moest onder meer teamgenoot Daniel Ricciardo en de McLaren van Fernando Alonso voor laten gaan.

Zou er in 2019 dan wel een goed resultaat komen? Het antwoord bleek ja te zijn. De Nederlander kwalificeerde zich op P4 voor de race, en zou dit vervolgens op zondag omzetten in zijn eerste podiumplek in Melbourne. Met zijn P3 veroverde hij 15 punten en noteerde hij zijn beste resultaat in Australië. Verstappen moest Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor zich laten.

Red Bull 2022

In 2020 was het vervolgens de bedoeling dat Verstappen op zou gaan voor zijn eerste zege, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Terwijl de coureurs en de fans zich op vrijdag al verzamelde voor het raceweekend, bleek het allemaal door een uitbraak in de paddock niet door te gaan. Het seizoen zou dat jaar pas in juli geopend worden. Ook in 2021 was er wegens de coronacrisis geen race in Melbourne. In 2022 keerde het Formule 1-circus echter terug in Australië.

Verstappen had, net zoals Red Bull, door dat 2022 het jaar moest worden dat Verstappen zijn eerste race won in Australië. De auto was daar, en Verstappen was in vergelijking met twee a drie jaar geleden een veel betere en completere coureur geworden. Tijdens de kwalificatie moest Verstappen echter genoegen nemen met een tweede plaats, 0.3 seconden achter Charles Leclerc. Tijdens de race die zou volgen leek Verstappen hard op weg naar zijn beste resultaat in Melbourne (P2). De Nederlander viel, na 38 rondjes, echter uit met hydraulische problemen en zou de race voor de tweede keer in zijn carrière niet afmaken. Na deze race had Verstappen 46 punten achterstand op Leclerc, een gat dat de Nederlander met gemak goed zou maken gedurende de rest van het seizoen 2022.

2023

De conclusie na zes races in Melbourne, waarvan twee met Toro Rosso en vier met Red Bull, is dat het tot nu toe nog geen gelukkig huwelijk is geweest tussen Verstappen en Australië. Er zijn niet veel circuits waar het de Nederlander zo vaak heeft tegengezeten als het circuit in Albert Park. Twee uitvalbeurten, P10, P6, P5, P3 is voorlopig de score van de Nederlander. Daar waar andere coureurs op de huidige grid hier prima mee zouden kunnen leven, ligt de standaard van Verstappen zelf toch een stukje hoger. Of de race in 2023 beter gaat verlopen, is afwachten. De kans is in ieder geval vrij groot dat, mocht het weer fout gaan op zondag, het eigenlijk met een DNF of betrouwbaarheidsprobleem moet gebeuren. Op basis van snelheid gaat Verstappen hooguit door Sergio Pérez verslagen worden in Melbourne. De andere teams hebben tot nu toe niet laten zien in de buurt te komen van de snelheid en consistentie van de RB19.