Lars Leeftink

Woensdag 29 maart 2023 14:51 - Laatste update: 16:11

Volgens Anthony Davidson, voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist bij Sky Sports, is Sergio Pérez wel degelijk in staat om het niveau van Max Verstappen aan te tikken. De vraag is meer of hij dit consistent kan doen, iets wat de Mexicaan moet laten zien om echt mee te kunnen strijden om de titel.

In 2023 is tot nu toe gebleken dat Red Bull Racing amper last heeft van de straf die het eind vorig jaar kreeg wegens het overtreden van de budgetcap. De 10% minder windtunneltijd heeft er nog niet echt toe geleid dat Mercedes en Ferrari dichter in de buurt zijn gekomen. Sterker nog, het gat is zelfs groter geworden. In 2023 wonnen zowel Pérez als Verstappen al een race. Daarnaast veroverde ze al een keer pole position en werden ze al een keer tweede tijdens de race die hun teamgenoot won. Het verschil tussen beide coureurs richting Australië is één punt, omdat Verstappen tijdens de slotfase van de race in Djedda nog de snelste ronde op zijn naam schreef.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Aston Martin hoopt met nieuwe achtervleugel topsnelheid Red Bull te counteren

Pérez kan niveau Verstappen halen

In gesprek met de Evening Standard laat Davidson weten dat hij bij Pérez al wel degelijk momenten heeft gezien waaruit blijkt dat hij Verstappen kan evenaren. "Ik denk dat een titelgevecht tussen hen te veel is om op te hopen. Sergio heeft op zijn dag laten zien dat hij Verstappen kan evenaren. Hopelijk put hij daar vertrouwen uit en gelooft hij dat hij echt tot en met het einde in een kampioenschapsgevecht kan zitten."

2023

Het lijkt in 2023 wel van Pérez te moeten komen, want tot nu toe is niet echt gebleken dat er een andere coureur of überhaupt een ander team in staat is om consistent in de buurt te komen van de twee auto's van Red Bull. De kans lijkt in ieder geval vrij groot dat Pérez en Verstappen het uit gaan maken, zeker tijdens de eerste seizoenshelft. Voor de spanning zou het dan mooi zijn als Pérez zijn vorm van tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië door kan trekken. Toch bleek ook vorig jaar al hoe lastig het is voor Pérez om Verstappen bij te houden, gezien het feit dat de Nederlander tijdens de tweede seizoenshelft wegliep van de Mexicaan en de rest van het veld.