Tom McCullough, prestatiedirecteur van Aston Martin, wijst naar de kansen die er zijn met de achtervleugel van de AMR23. Het team uit Silverstone wil na de race in Melbourne de huidige vleugel gaan evalueren en voor de vierde race gaan verbeteren, zodat de topsnelheid van Red Bull kan worden geëvenaard. Wel wijst de directeur bij Autosport naar de beperkingen van het budgetplafond.

Aston Martin lijkt in 2023 voorlopig het enige team te zijn die in de buurt komt van Red Bull Racing. Ondanks dat het team met de AMR23 de goede richting heeft ingeslagen, zijn er nog genoeg verbeterpunten. De topsnelheid van de wagen zou nog tekortschieten vergeleken met Red Bull Racing en in Djedda kwam Fernando Alonso zo'n 10 km/u tekort op de polesitter Sergio Pérez.

Evaluatie na Melbourne

McCullough heeft de verschillen in topsnelheid gezien en wijst naar het plan van het team. "We hebben min of meer gezegd: laten we de eerste drie races doorlopen en dan nadenken of we moeten veranderen wat er op dit moment al in ons plan staat", zo vertelt de prestatiedirecteur. Toch kan het team, ondanks de diepe zakken van eigenaar Lawrence Stroll, niet oneindig veel geld uitgeven. "Ik kan het kostenplafond niet genoeg benadrukken. Het is heel gemakkelijk om bij de pakken neer te zitten en te zeggen: 'Ik ga zeven of acht verschillende achtervleugels maken die globaal geoptimaliseerd moeten worden voor kwalificatie met DRS en racen.' Maar om dat te doen is best moeilijk als je in een beperking van de uitgaven zit."

Pijlen gericht op Red Bull

Ondanks dat Aston Martin sterk uit de startblokken is gekomen, benadrukt McCullough dat het team niet achterover aan het leunen is. "Ons doel is om deze auto zo goed mogelijk te ontwikkelen en zo dicht mogelijk bij hen [Red Bull red.] te komen. Maar ze gaan niet stilzitten. Ze hebben een goede marge, vooral over één ronde met hoe snel hun auto is", zo ziet hij. Toch kijkt de prestatiedirecteur niet alleen naar voren, ook de teams achter Aston Martin houdt hij in de gaten. "Met Ferrari en Mercedes zal het voor ons heel moeilijk worden om het ontwikkelingstempo van die teams dit jaar te volgen, laat staan ​​Red Bull. Maar we zitten hier week in, week uit ons uiterste best te doen", aldus McCullough.