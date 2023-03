Brian Van Hinthum

Woensdag 29 maart 2023 08:32

Lewis Hamilton zit alweer sinds 2013 bij het team van Mercedes, dat daarmee slechts het tweede team is waarvoor de zevenvoudig wereldkampioen actief is geweest. Daarvoor reed hij bij McLaren, tegenwoordig één van de zwakkere teams. Dat was destijds wel anders en Hamilton onthult dat hij voor gek werd verklaard wegens zijn overstap.

De Britse coureur kreeg in 2007 de uitgelezen kans van McLaren om al op jonge leeftijd zijn vaardigheden in de Formule 1 te tonen. Hamilton mocht als rookie plaatsnemen naast Fernando Alonso, de man die net twee wereldkampioenschappen op een rij wist te winnen. Dat werd een bijzonder jaar, waarbij beide heren wegens het gebakkelei over en weer naast de titel grepen. Eén jaar later was het wél raak voor Hamilton, toen hij in 2008 op het allerlaatste moment de titel greep voor de neus van Felipe Massa.

Risico

Daarna bleef hij nog een aantal relatief succesvolle jaren actief voor het team, alvorens hij ineens aankondigde te vertrekken naar Mercedes. Een beslissing die destijds door een hoop mensen in twijfel werd getrokken. "Voelde ik het riscio? Natuurlijk! Wanneer je beslissingen maakt, is er sprake van verandering en dus risico", vertelt hij op de website van Mercedes. "Ik zou echter het gevoel hebben niet te leven als ik geen risico's zou nemen en mezelf niet constant zou uitdagen. Het was de onvermijdelijke route die ik moest nemen en dat voelde goed."

Veel commentaar

Hamilton geeft aan een goed gevoel te hebben gehad over het team dat destijds ergens in het middenveld reed. "Ik was enthousiast door de plannen die ik gehoord had over het opschalen van het team en het all-in gaan om kampioen te worden. Dat heeft me naar dit geweldige team gebracht. Zoveel mensen vertelden mij dat het verkeerd was. Ik wist echter dat ik spijt zou krijgen als ik de overstap niet maakte. Ik had vervolgens geen twijfels meer. Alhoewel ik me wel nog één moment herinner dat ik over de bergen keek met kerstmis en dacht: 'Hopelijk heb ik de juiste beslissing gemaakt!'"