Sky Sports F1-commentator David Croft voorspelt dat Max Verstappen, Sergio Pérez en Fernando Alonso ook in Melbourne het podium met elkaar zullen gaan delen. De Brit is wat cynisch bij Speedcafe en legt bij zijn voorspelling uit dat het misschien 'wat vergezocht is'.

Het lijkt er toch alleszins op dat de Engelsen een beetje klaar zijn met de dominantie van Red Bull Racing. Daar waar in het verleden bij de dominantie van Mercedes gold dat het team simpelweg goed haar huiswerk had gedaan en dat de concurrentie er een schepje bovenop moesten doen, lijkt de dominantie van Red Bull Racing alleen maar irritatie op te wekken in het Verenigd Koninkrijk.

Red Bull reist als favoriet naar Australië af

Croft wordt gevraagd of hij een voorspelling kan doen van de uitslag van de race in Melbourne en antwoordt: "Ik heb een theorie voor dit weekend. Het is misschien wat vergezocht, maar we gaan Verstappen, Pérez en Alonso in enige vorm op het podium zien aan het einde van race." Het drietal deelde het podium ook in de eerste twee races van het jaar en niets lijkt erop te wijzen dat dit in Australië anders zal zijn. "En ik weet eerlijk gezegd niet waar ik dat vandaan haal", zo plaatst Croft een cynische opmerking aan het einde van zijn voorspelling.

Red Bull's op het podium als er niets geks gebeurt

Aston Martin lijkt het tweede team te zijn achter Red Bull Racing en mocht er niets geks gebeuren, dan verwacht Croft dat de twee titelkandidaten van het Oostenrijkse team gaan bepalen wie de race gaat winnen. "Ik denk dat we Verstappen en Pérez op het podium gaan krijgen, tenzij er ongelukken gebeuren, ze per ongeluk bij elkaar komen of onbetrouwbaar zijn", aldus Croft.