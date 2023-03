Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Australië

Remy Ramjiawan

Dinsdag 28 maart 2023 07:01

Voor aankomend weekend staat de derde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 op het programma. Na de eerste twee races van het jaar in Bahrein en Djedda, wist Max Verstappen de bovenste plek in het klassement te pakken en te behouden. Teamgenoot Sergio Pérez wil ook een serieuze gooi naar de titel doen en Fernando Alonso loert ook vanaf de derde plek.

De volgende stop op de kalender is in Australië. Het Albert Park Street Circuit is in het verleden de seizoensopener van het kampioenschap geweest, maar is momenteel de derde race die het Formule 1-circus aandoet. In het verleden is er ook geracet op het stratencircuit van Adelaide, maar sinds 1996 is de baan door het park van Melbourne vaste prik op de kalender geworden. Alleen in 2020 en in 2021 werd er niet geracet in Australië, dat was vanwege de pandemie.

Artikel gaat verder onder video

Albert Park Street Circuit

In 2022 werd het circuit in Melbourne voorzien van een nieuwe laag asfalt en ook zijn er enkele bochten aangepast, waardoor de gemiddelde snelheid van 235 kilometer per uur kan worden gehaald. Het circuit kent veertien bochten en heeft een lengte van 5,3 kilometer. Het ronderecord staat op naam van Charles Leclerc. De Monegask zette tijdens de Grand Prix van Australië in 2022 een 1:20.260 neer en was daarmee de snelste tijdens de wedstrijd. De race van zondag wordt verreden over 58 ronden en Oscar Piastri zal zich aankomend weekend opmaken voor zijn allereerste thuisrace.

Oscar Piastri

Voorlopige weersverwachting

Er zijn nog een aantal dagen te gaan voordat het weekend van start gaat en de weersverwachting wordt naarmate het weekend dichterbij komt ook steeds nauwkeuriger. Voorlopig wordt er regen op vrijdag en zaterdag verwacht en de temperatuur zal tussen de 17 graden Celsius en 19 graden Celsius liggen, in die twee dagen. Voor de Grand Prix van Australië is wel een zonnetje besteld. De verwachting is dat de temperatuur dan zal oplopen tot 20 graden Celsius.

Het huidige weerbericht voor het raceweekend in Australië. De vrijdag en zaterdag worden nog steeds regenachtig, maar de zondag in Melbourne lijkt nu droog en zonnig te worden. Eerder leek het ook op die dag nog flink te gaan regenen #AustralianGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/1t3ulIMYSO — GPFans NL (@GPFansNL) March 27, 2023

Stand in coureurskampioenschap

Constructeursklassement

1. Red Bull Racing 87 punten 2. Aston Martin 38 punten 3. Mercedes 38 punten 4. Ferrari 26 punten 5. Alpine 8 punten 6. Alfa Romeo 4 punten 7. Haas 1 punt 8. Williams 1 punt 9. AlphaTauri 0 punten 10. McLaren 0 punten

Tijdschema Grand Prix van Australië

Aankomend weekend wordt er dus aan de andere kant van de wereld geracet en dat gaan we merken aan de tijden. Zo zal de eerste vrije training vrijdagochtend om 03:30 uur starten. De tweede training is op een iets schappelijker tijdstip, namelijk om 07:00 uur. De zaterdagtraining is vervolgens om 03:30 uur en de kwalificatie is om 07:00 uur in de ochtend en op datzelfde tijdstip zal op zondagochtend ook de startlichten uitgaan voor de Grand Prix van Australië.

Vrijdag 31 maart

Eerste vrije training: 03:30 uur

Tweede vrije training: 07:00 uur

Zaterdag 1 april

Derde vrije training: 03:30 uur

Kwalificatie: 07:00 uur

Zondag 2 april

Race: 07:00 uur