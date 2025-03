Peter Windsor heeft in een video op het YouTube-kanaal van Cameron zijn licht laten schijnen over de toekomst van Max Verstappen. De analist sprak over de mogelijke gesprekken die Verstappen voert met Toto Wolff en de andere teams, maar ook hoe de nieuwe reglementen een rol kunnen spelen in zijn beslissing.

De situatie bij Red Bull Racing is momenteel voer voor gesprek, zo ook de vergadering die op de agenda staat in Milton Keynes. Daar zullen ze belangrijke toekomstbeslissingen gaan bespreken. Hoewel er veel geluiden zijn dat Verstappen zijn opties aan het verkennen is vanwege de nieuwe reglementen en de matige prestaties van Red Bull, denkt Windsor dat de meeting vooral zal gaan over Liam Lawson en de ontwikkeling van de RB21.

'Verstappen voert gesprekken met Wolff en andere teams'

Windsor erkent wel dat Verstappen waarschijnlijk met meerdere teams om tafel zit, waaronder Mercedes, Ferrari en McLaren. "Ik weet zeker dat hij gesprekken met Toto [Wolff] heeft, waarom zou hij dat niet doen?", zo zegt Windsor. Dit gaf Verstappen vorig jaar zelf ook al toe. Verstappen zal volgens de Brit echter geen overhaaste beslissingen nemen. Hiermee toont Windsor wel aan dat Verstappen zijn opties openhoudt, maar nog niet klaar is om definitief een beslissing te nemen.

Verstappen wacht af welke teams beste 2026-auto's kunnen bouwen

Wat betreft de toekomst van Verstappen denkt Windsor dat hij in 2026 nog steeds voor Red Bull rijdt en pas in 2027 een overstap zou kunnen overwegen. "Ik denk dat hij eerst wil zien welke teams de beste auto's en krachtbronnen kunnen geven onder de nieuwe reglementen", zo zegt de analist. Als Verstappen dat eenmaal weet, dan is het nog maar de vraag of hij niet ook andere raceklassen interessant gaat vinden, zoals WRC of NASCAR.