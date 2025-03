Robert Doornbos vermoedt dat Max Verstappen in zijn hoofd al afscheid aan het nemen is van Red Bull Racing, omdat de viervoudig wereldkampioen volgens de analist iets te rustig overkomt, gezien alle problemen binnen het team.

Red Bull Racing heeft werk voor handen. De Oostenrijkse grootmacht heeft met de RB21 een auto op de baan gezet die vooralsnog niet om overwinningen kan vechten, en daarnaast zet de onrust binnen het team door. Nu is het weer Liam Lawson die erg slecht voor de dag kwam in de eerste twee races van het seizoen, waardoor Red Bull Racing naar verluidt overweegt om Yuki Tsunoda voor de eerstvolgende race naast Max Verstappen te zetten. Diezelfde Verstappen verscheen na afloop van de Grand Prix van China, waar hij vierde werd, erg rustig en met een grote glimlach voor de camera. Van frustraties over het gebrek aan performance leek geen sprake, en dat vindt Robert Doornbos verdacht.

Problemen bij Red Bull Racing

"Ik vind Max Verstappen iets te relaxed onder de hele situatie",. klinkt het in het Race Café van Ziggo Sport. "Wat Red Bull ook wel voelt, is dat als ze te veel problemen hebben met de tweede rijder, en er ook nog eens crisismanagement is binnen de organisatie... Want kan Pierre Wache met zijn team die auto wel beter maken en McLaren aanvallen? Kunnen zij Max wel bieden wat hij wil?"

Houdt Verstappen het voor gezien?

De analist vervolgt: "Ik denk dat Max in zijn hoofd langzaam al een beetje afscheid van het team aan het nemen is. Die problemen met de tweede rijder... 'Dan is het weer Lawson, dan is het weer Tsunoda. Het zal allemaal wel, ik wel gewoon een auto waarmee ik beter kan presteren.' Dit weekend was het maximale wat hij kon behalen weer een podium in de sprint en de vierde plek in de race."

