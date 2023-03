Poll: Moeten de vrije trainingen tijdens een Formule 1-weekend verdwijnen?

Redactie

Woensdag 29 maart 2023 13:14 - Laatste update: 13:19

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft zich de afgelopen dagen uitgelaten over de vrije trainingen in de koningsklasse. Tijdens de sessies zijn er weliswaar geen punten te verdienen, maar voor de teams en de coureurs zijn het wel de momenten dat ze aan de auto's kunnen sleutelen. De Italiaan wees erop dat de fans niet op de oefensessies zitten te wachten en GPFans hoort graag jouw stem hierin.

De vrije trainingen zijn sinds jaar en dag terug te vinden in een Formule 1-weekend. Aan het kwalificatieformat is hier en daar wat gesleuteld in de voorbije jaren en ook voor de Grand Prix is er een alternatief bedacht, genaamd de Sprintrace. De vrije training zijn echter wel grotendeels hetzelfde gebleven, al was een sessie voorheen anderhalf uur en dat is teruggebracht naar zestig minuten. Teams rijden diverse programma's af, zoals een kwalificatietraining, maar ook de racepace wordt getest.

Artikel gaat verder onder video

Fans niet blij met vrije training

Domenicali deed zijn uitspraak bij Sport TV en sprak daar namens de fans. "Deze [vrije trainingen red.] zijn van belang voor de engineers, maar het publiek houdt er niet van", zo stelde de Italiaan.