Voor Max Verstappen was de derde plek tijdens de sprintrace in China het hoogst haalbare. De Nederlander vertrok vanaf P2, achter polesitter Lewis Hamilton, en hoewel hij in ronde negen nog even de druk kon opvoeren op de leider van de race, speelde bandenslijtage een rol.

Op het Shanghai International Circuit begon om 04:00 uur Nederlandse tijd de sprintrace. Hamilton kwam direct goed weg en hoewel hij Verstappen even in zijn spiegels zag, was de zege verder onbedreigd. Verstappen kon in de slotfase van de wedstrijd de MCL39 van Oscar Piastri niet meer achter zich houden en kwam uiteindelijk als derde over de streep.

Niet wat je wil, maar wel de realiteit

Hoewel Verstappen op meer had gehoopt, kwam de derde plek voor hem niet onverwacht. "Ja, niks onverwachts. Dat is niet wat je wil, maar wel de realiteit. De hele race, heel veel managen. Je ziet het ook aan de rondetijden natuurlijk, hoeveel langzamer we gingen op het einde", zo verklaart hij bij Viaplay. Eventjes kon Verstappen de druk opvoeren bij Hamilton: "Hij was ook veel aan het managen. Ik had ook Oscar achter me die probeerde aan te zetten. Het is gewoon heel lastig."

Racepace

Tijdens de longruns in de eerste vrije training bleek al dat de RB21 niet de snelheid had, en dat benadrukt de Nederlander dan ook: "Ik kan ook mijn eigen pace de hele race rijden, maar dan val je sowieso al na een paar ronden terug. Ik probeer natuurlijk wel iets, maar het is op dit moment gewoon lastig."

