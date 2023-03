Mayländer spreekt voor het eerst over Abu Dhabi 2021, Verstappen wil Red Bull belonen | GPFans Recap

Vincent Bruins

Dinsdag 28 maart 2023 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

McLaren is nog altijd hard bezig met een herorganisatie. Vijf dagen na het vertrek van technisch directeur James Key tekent Mariano Alperin bij de Britse renstal als senior aerodynamicus. Bernd Mayländer speelde als bestuurder van de Safety Car tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi 2021 een grote rol en blikt nu voor het eerst publiekelijk terug op die controversiële race. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft laten weten dat Max Verstappen en Sergio Pérez vrij zijn om te racen. Dat komt goed uit voor de Nederlander, want die wil maar al te graag het Oostenrijkse team belonen in Australië. Red Bull heeft daar al sinds 2011 niet gewonnen. James Vowles onthulde dat Williams voor het eind van dit jaar een beslissing zal nemen over een motorleverancier voor 2026. Performance director Tom McCullough legt uit hoe het komt dat Fernando Alonso zich zo snel thuis voelde bij Aston Martin

McLaren slaat toe en haalt senior Aston Martin-aerodynamicus binnen

Het team van McLaren heeft de senior aerodynamicus van Aston Martin binnengehaald, Mariano Alperin, zo meldt Motorsport.com. Vorige week kondigde het team uit Woking de herorganisatie aan en het team is bezig om kennis in te kopen. Alperin wordt gezien als één van de sleutelfiguren achter het succes dat Aston Martin nu kent. McLaren is tijdens de winterstop erachter gekomen dat het op het gebied van de aerodynamica al een tijdje de plank misslaat en gezien de nieuwe windtunnel aan het einde van het jaar in gebruik kan worden genomen, stelt het team ook nieuw personeel aan.

Mayländer onthult na controverse in Abu Dhabi 2021: "Wat is hier gebeurd?"

De Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 staat bij velen voor eeuwig in het geheugen gegrift. Over het controversiële einde van deze race werd nog maandenlang nagepraat. Bernd Mayländer, coureur van de Safety Car, speelde op desbetreffende dag een grote rol en blikt daar nu voor het eerst publiekelijk op terug. Na afloop van de race op Yas Marina Circuit moest de Duitser even een moment voor zichzelf hebben. Hij kon maar niet geloven wat er zojuist was gebeurd. Dit vertelt hij in een interview met het Duitse Auto Motor und Sport.

Horner sluit teamorders uit: "Hebben twee zeer volwassen coureurs"

Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht niet dat hij teamorders hoeft in te zetten om Max Verstappen en Sergio Pérez in het gareel te houden in de komende wedstrijden. Het gaat erop lijken dat het duo van Red Bull gaat uitmaken wie er met de titel dit jaar vandoor gaat en de teambaas doet een beroep op het gezonde verstand van de twee coureurs. Een ferme hand van boven kan de angel uit de spanning kan halen, maar Horner benadrukt bij Speedcafe het duo vrij is om te racen.

Verstappen wil Red Bull belonen in Melbourne: "Al sinds 2011 niet meer gewonnen"

Max Verstappen hoopt aankomende zondag Red Bull Racing te helpen naar de eerste overwinning in Australië sinds 2011. "Ik kijk ernaar uit om weer naar Australië te gaan", zegt de titelhouder op Verstappen.com. "Het is altijd leuk om daar te zijn en Melbourne te bezoeken, hoewel het qua racen de afgelopen jaren niet al te goed voor ons is geweest. Het circuit is geweldig met een aantal snelle bochten, en ik geniet ervan om er te rijden", gaat Verstappen verder. In de editie van vorig jaar, die Charles Leclerc wist te winnen, viel Verstappen in de 38e ronde uit met technische problemen.

Williams overweegt andere motorleverancier: "We zitten niet vast aan Mercedes"

Het is nog onduidelijk welke power unit achterin de Williams-bolides zal liggen, wanneer in 2026 de nieuwe motorreglementen ingaan. Teambaas James Vowles laat weten dat de Britse renstal niet aan Mercedes vastzit. Hij zal alle mogelijkheden onder de loep nemen. Vanaf 2026 mag een motorfabrikant power units leveren aan maximaal drie teams en dat is inclusief het fabrieksteam. Mercedes levert op dit moment motoren aan vier teams: Aston Martin, McLaren, Williams en uiteraard Mercedes. Ferrari kan een optie worden voor Williams, omdat de Italianen Sauber als klant verliezen aan Audi. Ook Renault kan een optie zijn, omdat zelfs met mogelijk Andretti erbij, de Franse fabrikant dan aan slechts twee teams motoren levert. Dan is er ook nog Honda dat duidelijk heeft gemaakt power units te gaan bouwen voor 2026. De Japanse fabrikant heeft echter nog geen team gevonden om mee samen te werken.

Aston Martin legt uit hoe het fietsongeluk van Stroll Alonso heeft geholpen

Tom McCullough, de performance director van Aston Martin, vertelt over het effect dat Fernando Alonso heeft gehad op het team. De Spanjaard is een van de redenen dat de AMR23 zo snel is. "Dit is eigenlijk de auto van vorig jaar. Het komt puur, omdat Fernando er nu in zit," grapte McCullough tegenover Motorsport-Total over hoe de Britse renstal zo'n grote stap vooruit heeft kunnen maken. "Natuurlijk heb je een betere auto nodig om sneller te gaan, maar het is wel interessant. Fernando heeft een zeer grote impact gehad op het team. Zijn motivatie, zijn verlangen, zijn ervaring, zijn kennis - het is allemaal geweldig." McCullough denkt dat het fietsongeluk van Lance Stroll ook eigenlijk heeft geholpen: "Zeker aan het einde van de wintertest zat hij vaak in de auto, omdat Lance helaas niet beschikbaar was. Op de manier kon hij zich sneller thuis voelen binnen het team."