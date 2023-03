Vincent Bruins

Dinsdag 28 maart 2023 20:48

Tom McCullough, de performance director van Aston Martin, vertelt over het effect dat Fernando Alonso heeft gehad op het team. De Spanjaard is een van de redenen dat de AMR23 zo snel is.

De wereldkampioen van 2005 en 2006 maakte afgelopen winter de overstap van Alpine naar Aston Martin. In Bahrein versloeg hij Lewis Hamilton en Carlos Sainz op weg naar een derde plaats en ook in Saoedi-Arabië belandde Alonso op het podium. Hij lag in de openingsronden zelfs even aan de leiding, maar uiteindelijk zag hij de Red Bull Racing-bolides van Sergio Pérez en Max Verstappen aan de horizon verdwijnen.

Impact van Alonso

"Dit is eigenlijk de auto van vorig jaar. Het komt puur, omdat Fernando er nu in zit," grapte McCullough tegenover Motorsport-Total over hoe de Britse renstal zo'n grote stap vooruit heeft kunnen maken. "Natuurlijk heb je een betere auto nodig om sneller te gaan, maar het is wel interessant. Fernando heeft een zeer grote impact gehad op het team. Zijn motivatie, zijn verlangen, zijn ervaring, zijn kennis - het is allemaal geweldig. En hij pusht ons heel erg. Hij heeft een enorme impact gehad." McCullough denkt dat het fietsongeluk van Lance Stroll ook eigenlijk heeft geholpen: "Zeker aan het einde van de wintertest zat hij vaak in de auto, omdat Lance helaas niet beschikbaar was. Op de manier kon hij zich sneller thuis voelen binnen het team."

Wat Alonso kan, kon Vettel ook

Voormalig Formule 1-coureur Marc Surer die al zo'n drie decennia commentator en expert is, denkt dat Alonso op hetzelfde niveau als Vettel zit: "Wat Alonso kan, kon Vettel ook," aldus de Zwitser. "We zagen een aantal geweldige races van hem vorig jaar." Surer denkt niet dat Vettel met pensioen is gegaan, omdat Aston Martin niet zo competitief was als nu, maar om een andere reden: "Hij kon zich niet verzoenen met zijn geweten door al die milieuproblemen. En hij ging naar huis en nu kan hij zeggen: 'Ik ben blij dat ik grondwerk voor het team heb gedaan.'"