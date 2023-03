Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht niet dat hij teamorders hoeft in te zetten om Max Verstappen en Sergio Pérez in het gareel te houden in de komende wedstrijden. Het gaat erop lijken dat het duo van Red Bull gaat uitmaken wie er met de titel dit jaar vandoor gaat en de teambaas doet een beroep op het gezonde verstand van de twee coureurs.

Pérez en Verstappen reizen naar Australië af met allebei een overwinning achter hun naam. Het onderlinge verschil tussen de twee heren is dan ook slechts één punt. Het seizoen is nog maar twee races oud, maar als de trend zo doorzet, dan gaat de titelstrijd tussen het duo van Red Bull Racing. Een ferme hand van boven kan de angel uit de spanning kan halen, maar Horner benadrukt bij Speedcafe het duo vrij is om te racen.

Twee volwassen coureurs

"Het is de tweede ronde", zo knipoogt Horner op de vraag of Red Bull teamorders moet gaan inzetten. De teambaas houdt wel van een gezonde portie rivaliteit, maar benadrukt dat het niet hoeft te eindigen in tranen, zoals het duo van Red Bull tot op heden heeft laten zien. "We hebben twee zeer volwassen coureurs, ze hebben samengewerkt en ze hebben goed samengewerkt. Voorheen bespraken we gewoon de race en dit scenario voor de race en zeiden we: 'Kijk, je bent vrij om te racen vandaag, maar de spelregels zijn: team eerst en respecteer elkaar, respecteer de auto's waarin je rijdt'", zo luidde het motto in Djedda. Uiteindelijk heeft het team daar de maximale score gepakt en dat is waar het om draait voor Horner: "We willen het maximale aantal punten meenemen en dat hebben ze gedaan."

Snelste raceronde

Verstappen zette in Djedda nog even aan voor de snelste raceronde en wist daardoor de leiding in het klassement te behouden. Hoewel Pérez voor de camera in de cooldown room deed alsof hij was overvallen door dat feitje, wist de Mexicaan al wat er aan de hand was. Horner legt de situatie uit, zoals hij het meemaakte: "Natuurlijk is het in het belang van het team om zoveel mogelijk punten te halen en als je het gevoel hebt dat je een betrouwbaarheidsprobleem hebt, dan ga je daar natuurlijk mee om. Max zei over de radio dat het punt voor de snelste ronde heel veel voor hem betekende en er was geen reden voor ons om hem of Checo er geen kans toe te geven."