George Russell verwacht dat Mercedes in Australië snel genoeg zal zijn om de Ferrari's te grazen te nemen, net als in Djedda. De 25-jarige Engelsman kon even genieten van de derde plek in Saoedi-Arabië, totdat de wedstrijdleiding het laatste podiumplekje teruggaf aan Fernando Alonso.

Hoewel Mercedes meer had verwacht van de W14, was het optreden in Djedda niet een complete teleurstelling. Zo wist Russell, als beste gekwalificeerde Mercedes, tijdens de kwalificatie de Ferrari van Sainz voor te blijven en tijdens de race kwam daar de SF-23 van Charles Leclerc ook bij. Het circuit in Australië staat na de verbouwing ook bekend als een snel circuit en gezien de overeenkomsten met het Jeddah Corniche Circuit, verwacht Russell bij RaceFans een vergelijkbaar resultaat.

Vergelijkbaar

Vooruitblikkend op de derde ronde van het kampioenschap, zegt Russell: "Ik denk dat het een vergelijkbaar verhaal wordt in Melbourne. Het asfalt is in Melbourne erg vergelijkbaar (met Djedda red.): enkele snelle en vloeiende bochten. Dus ik zou zeggen dat de volgorde die we dit weekend hebben gezien, vergelijkbaar zal zijn". Toch zijn de onderlinge verschillen tijdens de kwalificatie niet bijzonder groot en wijst Russell naar een kansje: "Maar zoals we in de kwalificatie zagen, is er misschien maar twee tienden verschil tussen drie, vier of vijf wagens. Dus waarschijnlijk zullen ze ook in Melbourne gelijk zijn."

Toto Wolff

Mercedes in 2023

Voorlopig is het Mercedes in 2023 ook nog steeds niet gelukt om een bolide te produceren, waarmee om de prijzen gevochten kan worden. Teambaas Toto Wolff heeft het eerder al over radicale veranderingen gehad en daarmee wijst hij naar een andere koers qua ontwikkeling. Onlangs heeft hij ook zijn eigen positie besproken en de Oostenrijker is van mening dat hij nog steeds de juiste man op de juiste plek is.