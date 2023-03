Remy Ramjiawan

Maandag 27 maart 2023 17:39

Toto Wolff beschouwt zichzelf nog steeds als de meest geschikte persoon om Mercedes weer uit het slop te trekken. Sinds het nieuwe reglement is ingegaan, is het team geen vaste kandidaat voor de zeges en kampioenschappen en dus lijkt er toch wel een soort crisisstemming bij het team te heersen.

De Grand Prix van Bahrein, begin maart, was toch wel ontnuchterend voor de renstal uit Brackley. Daar waar het team had gehoopt dat de W14 enige perspectief zou kunnen bieden, bleek de bolide nog steeds te langzaam te zijn om Red Bull Racing uit te dagen. Het resultaat in Sakhir heeft er daarnaast voor gezorgd dat het team het heilige concept heroverweegt en mogelijk overboord gaat gooien. Aan alles wordt gedacht in de jacht om weer om de bovenste plekken te vechten en Wolff onthult bij Autosport dat hij zichzelf dan ook de juiste man vindt om het team er weer bovenop te helpen.

Wolff geniet van zijn rol

Ondanks dat het momenteel bij Mercedes niet gaat zoals het team zou willen, geniet Wolff nog steeds van zijn rol: "Of het nu goed of slecht is, ik geniet er echt van om de teambaas van het team te zijn. Ik denk dat ik kan bijdragen. Maar als ik op een dag tot de conclusie kom, of als mensen die dicht bij me staan ​​me gaan vertellen dat ik niet [bijdraag], dan zal ik overwegen om het stokje aan iemand anders te geven." Voorlopig denkt de Oostenrijker dan ook niet aan stoppen.

De echte uitdaging

De sport is natuurlijk van iedereen en veel oudgedienden laten zich dan ook regelmatig uit over de huidige stand van zaken. Zoiets voorziet Wolff ook bij zichzelf: "Ik zou me er niet voor schamen dat ik vanaf de zijlijn, vanaf een tv-scherm, kritiek zal leveren en het beter zal weten. Maar tot die tijd denk ik dat ik er nog steeds plezier in heb." Daarnaast is de motivatie om het team weer terug te brengen naar de top, ook nog altijd aanwezig. "En natuurlijk het schip keren, na zoveel succesvolle jaren, dat is echt een goede uitdaging", aldus Wolff.