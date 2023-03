Jeen Grievink

Dinsdag 28 maart 2023 12:13

De Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 staat bij velen voor eeuwig in het geheugen gegrift. Over het controversiële einde van deze race werd nog maandenlang nagepraat. Bernd Mayländer, coureur van de Safety Car, speelde op desbetreffende dag een grote rol en blikt daar nu voor het eerst publiekelijk op terug.

Het is de meest besproken van de afgelopen jaren: de Grand Prix van Abu Dhabi uit het seizoen van 2021. Max Verstappen en Lewis Hamilton maakten tijdens deze race allebei nog kans op de wereldtitel. Naarmate de wedstrijd vorderde, leek alles de kant op te gaan vallen van Hamilton. Hij ging aan kop en Verstappen had niet het tempo hem serieus aan te kunnen vallen. Dit alles veranderde toen Nicholas Latifi crashte en er een Safety Car op de baan kwam. Dit gaf Verstappen de gelegenheid nieuwe banden te halen. Toen hij daarna ook nog eens - na flink wat discussie met de stewards - mocht aansluiten op de staart van Hamilton, werd het bloedstollend spannend. Mayländer maakte het allemaal van dichtbij mee, want hij zat achter het stuur van de Safety Car tijdens dat moment.

Mayländer zag de chaos zich ontvouwen

Mayländer stuurde zijn Safety Car meerdere ronden over het circuit, al wachtend op het besluit van de stewards. Er was flinke onenigheid over of de tussenliggende auto's - die op een ronde waren gezet - groen licht kregen om leider Hamilton te passeren. Als dat zou gebeuren, zou Verstappen op plek twee aansluiten en had hij een goede kans om Hamilton aan te vallen in die ene ronde die nog zou resteren. In eerste instantie leken de tussenliggende auto's gewoon in positie te moeten blijven, maar op het laatste moment werd toch besloten ze aan Hamilton voorbij te laten gaan. Het zorgde voor verwarring, chaos, spektakel én een wereldtitel voor Verstappen.

"Wat is hier eigenlijk zojuist gebeurd?"

Na afloop moest Mayländer even een moment voor zichzelf hebben. Hij kon maar niet geloven wat er zojuist was gebeurd. Dit vertelt hij in een interview met het Duitse Auto Motor und Sport. Nadat hij zijn auto had geparkeerd, beende hij weg. "Ik ben met mijn helm op door de hospitality gegaan en ben achterin bij de haven gaan zitten", zo vertelt de 51-jarige Duitse coureur. "Ik moest eerst alleen zijn en nadenken: wat is hier eigenlijk zojuist gebeurd?"