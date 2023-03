Vincent Bruins

Het is nog onduidelijk welke power unit achterin de Williams-bolides zal liggen, wanneer in 2026 de nieuwe motorreglementen ingaan. Teambaas James Vowles laat weten dat de Britse renstal niet aan Mercedes vastzit. Hij zal alle mogelijkheden onder de loep nemen.

Dit jaar is het tiende seizoen dat Williams met Mercedes-motoren rijdt. De combinatie leverde veel succes op aan het begin van het hybride-tijdperk. Van 2013 op 2014 ging Williams plots van de negende plek in het kampioenschap met vijf punten naar derde in de eindstand met 320 punten en negen podiumposities. Echter, langzamerhand is het team waar Dorilton Capital sinds midden 2020 de eigenaar van is, terug naar de achterhoede gegleden.

Maximaal aan drie teams leveren

Vanaf 2026 mag een motorfabrikant power units leveren aan maximaal drie teams en dat is inclusief het fabrieksteam. Mercedes levert op dit moment motoren aan vier teams: Aston Martin, McLaren, Williams en uiteraard Mercedes. Ferrari kan een optie worden voor Williams, omdat de Italianen Sauber als klant verliezen aan Audi. Ook Renault kan een optie zijn, omdat zelfs met mogelijk Andretti erbij, de Franse fabrikant dan aan slechts twee teams motoren levert. Het is onwaarschijnlijk dat Red Bull Powertrains-Ford motoren zal leveren aan teams buiten Red Bull en AlphaTauri. Dan is er ook nog Honda dat duidelijk heeft gemaakt power units te gaan bouwen voor 2026. De Japanse fabrikant heeft echter nog geen team gevonden om mee samen te werken.

Verschillende offertes

"We zijn op dit moment nog bezig met ervoor te zorgen dat we alle beschikbare mogelijkheden voor dit team begrijpen," legde Vowles uit aan de aanwezige media tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. "We zitten niet vast aan Mercedes. We zijn nog steeds bezig met evalueren. Maar we moeten, zoals alle teams zullen doen, op vrij korte termijn tot een beslissing komen. Ik denk dat het einde van het jaar te laat zou zijn. Dus een beetje voor die tijd. Het zou dom van me zijn om gewoon door te gaan met waar ik me op mijn gemak voel en wat ik ken. Als je je huis gaat laten schilderen, dan krijg je ook drie verschillende offertes en ik zou je ten zeerste aanraden dat te doen, als je dat nog niet doet. Het is hier hetzelfde, ik wil er zeker van zijn dat ik snap wat voor ons de mogelijkheden zijn."