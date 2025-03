Charles Leclerc en Lance Stroll mochten zich na afloop van de sprintkwalificatie in China melden bij de stewards. Het duo werd door het orgaan beschuldigd van onnodig langzaam rijden tijdens de sessie, en inmiddels heeft de FIA uitspraak in de zaak gedaan

Lewis Hamilton was uiteindelijk degene die vrijdagochtend de snelste tijd wist neer te zetten en neemt daarom de sprintpole mee naar huis. Daarachter staat, toch wel verrassend, Max Verstappen op slechts achttien duizendsten van een seconde. Oscar Piastri was op P3 de snelste McLaren-coureur, en op plek vier wist Leclerc zijn Ferrari te nestelen. Ook voor Stroll was het een redelijke sessie; de Canadees reed de tiende tijd en staat daarmee één plekje voor teamgenoot Fernando Alonso.

Overtredingen

Na afloop van de sprintkwalificatie werd bekend dat Stroll en Leclerc zich moesten melden bij de stewards. Het duo zou namelijk ‘onnodig’ langzaam hebben gereden. "Een auto mag nooit onnodig langzaam, grillig of op een manier bestuurd worden die als potentieel gevaarlijk voor andere bestuurders of een ander persoon kan worden beschouwd," zo staat in het sportief reglement. Daarnaast hebben beide coureurs zich niet gehouden aan de maximale tijd die de FIA heeft vastgesteld tussen de Safety Car-lijnen die op de kaart van de pitstraat staan.

Uitspraak FIA

"Zowel LEC als HAM begonnen hun voorbereidingsronden dicht bij elkaar. HAM volgde LEC op korte afstand en LEC had STR voor zich op een voorbereidingsronde. LEC moest wachten tot STR aan zijn snelle ronde begon en werd in de tussentijd op bevel van het team ingehaald door HAM. LEC hield te allen tijde een redelijke snelheid aan en probeerde uiteindelijk een geschikte afstand tot HAM te creëren. Dit gebeurde op ordelijke wijze en geen enkele auto achter LEC werd hierdoor beïnvloed. LEC hinderde geen andere rijders en behaalde geen sportief voordeel met zijn handelswijze. De stewards oordelen daarom dat LEC niet ‘onnodig langzaam’ reed en dat de overschrijding van de maximale tijd duidelijk te wijten was aan zijn correcte handelingen. Daarom wordt geen verdere actie ondernomen," zo oordelen de stewards. Ook in het geval van Stroll ziet de FIA geen aanleiding tot verdere actie en besluit het orgaan de zaak te laten rusten.

