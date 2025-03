In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet George Russell weten dat hij Max Verstappen als coureur meer zou vertrouwen met de auto van McLaren dan de coureurs van McLaren, ging Verstappen onder meer in op de plannen omtrent de V10-motoren, het talent Gabriel Bortoleto en zijn eigen toekomst in F1 en kwam Flavio Briatore op voor de Nederlandse viervoudig wereldkampioen. Dit is de GPFans Recap van 20 maart.

Russell vertrouwt dominante wagen in handen van McLaren-duo niet: 'Max was altijd betrouwbaar'

Hoewel George Russell en Max Verstappen nu eenmaal niet de beste vrienden zijn, vindt de Mercedes-coureur wel dat de Nederlander beter kan omgaan met een dominante auto dan het rijdersduo van McLaren. De Brit stelt, op de vooravond van de Grand Prix van China, dat de MCL39 in potentie elke race kan winnen, maar weet niet of het rijdersduo ook in staat is om dat te realiseren. Meer lezen over wat Russell te zeggen had over de verhoudingen tussen McLaren en Verstappen? Klik hier!

Briatore neemt het op voor Verstappen en hekelt "ontzettend domme" kritiek

Flavio Briatore neemt het op voor Max Verstappen en noemt de kritiek op zijn volgens sommigen "te agressieve" rijstijl ontzettend dom. Volgens de adviseur van Alpine is Verstappen precies wat de Formule 1 nodig heeft. Meer lezen over wat de topman van Alpine, Briatore, te zeggen had over de rijstijl en het gedrag van Max Verstappen? Klik hier!

Hamilton wil niets weten van kritiek en wijst naar Verstappen: "Schrijven jullie nooit over"

Het verhitte onderonsje tussen Lewis Hamilton en zijn race-engineer Riccardo Adami tijdens de wedstrijd in Melbourne was volgens de Brit minder verhit dan we denken. Hamilton stelt dat er in het verleden wel ergere boordradio-uitwisselingen zijn geweest en deelt een steek onder water uit naar de relatie tussen Max Verstappen en Gianpiero Lambiase. Meer lezen over Hamilton en wat hij te zeggen had over zijn eigen boardradio's van afgelopen weekend en die van Verstappen in het verleden? Klik hier!

Verstappen voorzag Bortoleto in Australië vlak voor racestart van advies over bandenkeuze

Max Verstappen doet uit de doeken dat hij voor de start van de Grand Prix van Australië op de grid een gesprek voerde met debutant Gabriel Bortoleto, waarbij hij de Sauber-coureur van advies voorzag over de juiste banden. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen heeft over Bortoleto en wat hij voor zijn eerste race in F1 heeft gezegd tegen de Braziliaan? Klik hier!

Verstappen wil F1-loopbaan verlengen door FIA-voorstel: "Misschien wel, ja"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft meegekregen dat de FIA daadwerkelijk overweegt om de V10-motoren terug te brengen. De Nederlander is fan van het geluid en stelt dat hij zelfs langer in de sport wil blijven als de gillende motoren terugkeren in de koningsklasse. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen had over het plan van de FIA om de V10-motoren terug te brengen en de impact op zijn eigen toekomst in F1? Klik hier!

