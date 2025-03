Het raceweekend in China is op donderdag afgetrapt met de mediadag. De teams hebben de afgelopen week grondig naar hun achtervleugels gekeken, want de aanscherping van de FIA-regels gaat dit weekend al in. F1-journalist Albert Fabrega heeft een rondje door de paddock gelopen en daar de achtervleugels bekeken.

De FIA heeft vanaf het begin van dit seizoen scherpere maatregelen ingevoerd rondom de statische test voor de achtervleugels, met als doel het mini-DRS-effect te elimineren. Zo mocht de sleuf tussen het bovenste element van de achtervleugel en de 'plank' eronder tijdens de statische test in eerste instantie niet groter zijn dan 2 mm. Naar aanleiding van beelden uit de race in Melbourne heeft de internationale autosportbond ingegrepen: vanaf dit weekend is slechts een gleuf van maximaal 0,5 mm toegestaan.

Achtervleugels

Hoewel de FIA niet naar een specifiek team heeft gewezen, zijn analisten ervan overtuigd dat McLaren zich mogelijk in het grijze gebied begeeft met hun achtervleugel. Voorlopig heeft de FIA nog geen enkele afwijkende vleugel afgekeurd, en lijkt ieder team de test te hebben doorstaan.

Configuración alas traseras para Shanghai.



Shanghai rear wing configurations pic.twitter.com/dD1niM5eob — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) March 20, 2025

Y 4 más



And 4 more pic.twitter.com/hO92QIXPNy — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) March 20, 2025

