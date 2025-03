'Vraagtekens rondom deelname Red Bull in China', Brown voorspelt vertrek Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Australië is achter de rug en de focus kan langzaam maar zeker richting de Grand Prix van China. Helemaal vlekkeloos verloopt die overgang voor de teams nog niet richting de tweede race van het seizoen. Er zou namelijk een vertraging zijn in de levering van de vracht van een aantal teams, waardoor er zelfs vraagtekens rondzingen over de deelname van sommige teams aan de vrijdag in China. Ondertussen heeft de FIA ingegrepen door de avondklok voor teams en personeel te verkorte. Zak Brown liet daarnaast weten dat hij denkt dat Max Verstappen hard op weg is naar Mercedes.

'Vraagteken boven deelname Red Bull en McLaren aan vrijdag in China door enorme vertraging'

De F1 Grand Prix van China zal aankomend weekend worden gehouden op het Shanghai International Circuit. Er zijn echter twijfels over de deelname van teams zoals Red Bull en McLaren aan de vrije training op vrijdag. De vracht met alle spullen van de teams zou namelijk een enorme vertraging hebben opgelopen. "Er zijn twijfels over of het deze teams gaat lukken om de auto voor de vrije training af te hebben", vertelde de meereizende fotograaf Kym Illman op zijn YouTube-kanaal. Meer lezen over de vertraagde vracht naar China? Klik hier.

Verstappen opent jacht op McLaren in China: "Hebben veel van Melbourne geleerd"

Max Verstappen kijkt uit naar de F1 Grand Prix van China aankomend weekend, de tweede race van het seizoen. De coureur van Red Bull Racing laat weten dat het team hard bezig is met verbeteringen voor de RB21. Ze hopen op het Shanghai International Circuit weer een stap te zetten richting McLaren. "Het is fijn dat het seizoen weer begonnen is en ik heb ervan genoten weer te racen", laat Verstappen weten via Red Bull. "Het team heeft veel geleerd en uiteindelijk was ik blij met P2, maar er is nog veel dat we kunnen verbeteren." Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier.

Shanghai opnieuw geasfalteerd voor GP China na onaangename verrassing van vorig jaar

Het Shanghai International Circuit is herasfalteerd in aanloop naar de F1 Grand Prix van China. Dit zal een onaangename verrassing voor Max Verstappen en co moeten voorkomen. Vorig jaar waren er aanpassingen gemaakt aan de baan waar niemand van op de hoogte was. Meer lezen over de aanpassingen in China? Klik hier.

Zak Brown voorspelt dat Verstappen Red Bull verlaat voor 2026: "Mercedes heeft stabiliteit"

Zak Brown heeft een gedurfde voorspelling gedaan over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. Volgens de CEO van McLaren zal Verstappen namelijk na het seizoen 2025 afscheid nemen van Red Bull Racing en overstappen naar Mercedes. Brown ziet Mercedes als de best uitgeruste motorfabrikant voor de grote reglementswijzigingen die in 2026 worden doorgevoerd. "Oh, ik denk dat hij aan het einde van dit jaar vertrekt, waarschijnlijk naar Mercedes", voorspelt de Amerikaan bij The Telegraph. Meer lezen over de uitspraken van Zak Brown? Klik hier.

FIA past avondklok aan vanwege vrachtproblemen Chinese Grand Prix

De FIA heeft besloten de avondklok voor teamleden op woensdagavond tijdens de Chinese Grand Prix te verkorten. De aanpassing is noodzakelijk geworden vanwege de logistieke problemen die zijn ontstaan door bandenleverancier Pirelli. Om de druk wat van de ketel te halen, heeft de FIA de avondklokperiode voor woensdagavond ingekort van 11,5 uur naar zes uur. Deze maatregel geldt voor maximaal zes operationele teamleden die zich bezighouden met het voorbereiden van de banden, nadat deze zijn gemonteerd door de bandensupplier. Meer lezen over de acties van de FIA? Klik hier.

